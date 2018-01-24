Украина – Казахстану: Друзья не решают проблемы за спиной

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ГОРЫНЫЧ 24 Января 2018 в 09:18:30
Ранее представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров в комментарии для ТАСС пояснил, что в случае выбора другого места переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе, Казахстан готов провести переговоры в Астане.
«Вынужден напомнить нашим казахстанским партнерам, что Украина является основателем и полноправным членом ООН. Украина - субъект, а не объект международных отношений.
Поэтому, мы будем самостоятельно решать с нашими друзьями со стран развитой демократии, где и как нам проводить миротворческие переговоры для урегулирования российско-украинского конфликта; в каком формате и когда вводить миротворцев на нашу суверенную территорию.
Если Казахстан хочет помочь Украине, посоветуйтесь сначала с Украиной. Друзья не решают проблемы за спиной. Кстати, #CrimeaIsUkraine», - написал в Facebook временный поверенный Володимир Джиджора.
Источник: NUR.KZ
Комментарии, по рейтингу, по дате
Украина является основателем и полноправным членом ООН.Вот ведь логика у упертых: конечно Украина основатель ООН, НО ТОЛЬКО КАК РЕСПУБЛИКА В СОСТАВЕ СССР! В составе СССР, победителя в ВОВ. И в то же время они считают что СССР в 42 оккупировал Украину,и не признают никакой победы !Ну кто они еще как не кастрюлеголовые? Как вообще можно разговаривать о чем то с такими тупыми чиновниками?
Украина - субъект, а не объект международных отношений.
Благодаря руководству которое совершило гос.переворот - последняя напоминает нашкодившего ребенка.
Freeman_kep 24.01.2018 в 12:26:54 # 656692
Nightwalker 24.01.2018 в 13:20:28 # 656698
Какие такие дела Казахстан решает за спиной Украины?