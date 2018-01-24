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Политика
Украина – Казахстану: Друзья не решают проблемы за спиной
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ГОРЫНЫЧ 24 Января 2018 в 09:18:30
Временный поверенный в делах Украины в Казахстане сделал заявление в связи с комментарием представителя Казахстана при ООН, передает NUR.KZ.



Ранее представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров в комментарии для ТАСС пояснил, что в случае выбора другого места переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе, Казахстан готов провести переговоры в Астане.

«Вынужден напомнить нашим казахстанским партнерам, что Украина является основателем и полноправным членом ООН. Украина - субъект, а не объект международных отношений.

Поэтому, мы будем самостоятельно решать с нашими друзьями со стран развитой демократии, где и как нам проводить миротворческие переговоры для урегулирования российско-украинского конфликта; в каком формате и когда вводить миротворцев на нашу суверенную территорию.

Если Казахстан хочет помочь Украине, посоветуйтесь сначала с Украиной. Друзья не решают проблемы за спиной. Кстати, #CrimeaIsUkraine», - написал в Facebook временный поверенный Володимир Джиджора.

Источник: NUR.KZ
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Versus 24.01.2018 в 11:02:59   # 656668
бу бу бу бу
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  старик 24.01.2018 в 11:05:53   # 656669
Quote:
Украина является основателем и полноправным членом ООН.
Вот ведь логика у упертых: конечно Украина основатель ООН, НО ТОЛЬКО КАК РЕСПУБЛИКА В СОСТАВЕ СССР! В составе СССР, победителя в ВОВ. И в то же время они считают что СССР в 42 оккупировал Украину,и не признают никакой победы !Ну кто они еще как не кастрюлеголовые? Как вообще можно разговаривать о чем то с такими тупыми чиновниками?
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  Рамзес 24.01.2018 в 11:07:45   # 656670
Quote:
Украина - субъект, а не объект международных отношений.

Благодаря руководству которое совершило гос.переворот - последняя напоминает нашкодившего ребенка.
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  GoodZone 24.01.2018 в 11:46:32   # 656685
Да, вот такие мы друзья... Хотя о чем это я, нынешняя "независимая" Украина, основательница ООН - два анекдота в одном предложении, уже смешно . про свою "самостоятельность" пусть в вашингтонске "скачут"... С какого он дерева слез? в политике нет понятия "друг", просто наш представитель назвал вещи своими именами, а украинский представитель живет в своем придуманном параллельном мире... пора уже познакомиться с реальностью...
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  Freeman_kep 24.01.2018 в 12:26:54   # 656692
ПОШЛИ НА ХУЙ ПІШЛИ НА ХУЙ - Укры, как старый уже никому не смешной клоун, пиздя'т во все стороны какую то ересь и гавкают НА СЛОНА, пытаясь от него откусить жирный кусок. ШЛЮХИ - по другому их не назвать с их политикой, как внешней, так и внутренней.
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  Софруджу 24.01.2018 в 12:59:36   # 656694
Ой, да не больно хотелось! Кому вы , на хрен, нужны. Не хотите ехать в Астану, ну, и не езжайте. Прям тут погибнет без вас Астана
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  Nightwalker 24.01.2018 в 13:20:28   # 656698
Евродурни, скачем дальше
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  Hairless 24.01.2018 в 13:40:01   # 656699
Какой-то йухни нагородил временный поверенный.
Какие такие дела Казахстан решает за спиной Украины?
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  jumanjiqz 24.01.2018 в 15:41:23   # 656707
Думаю не стоит Украине использовать в предложениях слова как "друг" или "брат"! Помнится как кое-кто отвернулась от брата в поисках лучшей кружевной жизни!?
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