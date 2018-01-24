Украинскую делегацию не пустили на закрытое заседание комитета ПАСЕ с участием России

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ГОРЫНЫЧ 24 Января 2018 в 09:50:00
Об этом "Стране" сообщил один из участников украинской делегации ПАСЕ. "Попросили вежливо. Да еще охрану выставили, чтобы никто не зашел. Такого позора еще не было", - заявил участник.
Фото: Страна.ua
При этом представители России принимают участие в этом заседании.
Судя по повестке, заседание посвящено изменению правил и процедур ассамблеи и может стать первым шагом к восстановлению участия РФ в работе ПАСЕ.
Повестка дня закрытого заседания Фото: Страна.ua
Как сообщил член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Алексей Гончаренко, "когда началось заседание, к нам подошли представители секретариата и попросили, чтобы остался только руководитель делегации, а всех остальных "не приглашали". На наш вопрос, это же открытое заседание, сказали, что нет, "мы решили сделать закрытым". Мы отдельно это будем выяснять".
По словам Гончаренко, руководство парламента РФ представляют Константин Косачев и Петр Толстой.
"То, что происходит сегодня, я бы назвал "пробой пера", - они "котнули", чтобы увидеть, как наши коллеги будут реагировать, какая реакция на русских и те заявления, которые они будут делать, - убежден нардеп. - Сегодня ничего не решается, но это первый шаг (для возвращения РФ в состав ПАСЕ, - ред.)".
В то же время другой член украинской делегации, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook отмечает, что россияне в ПАСЕ ведут себя "нагло и самоуверенно".
"Россияне с ходу заявили журналистам, что не собираются выполнять никаких резолюций Ассамблеи. Ведут себя нагло и самоуверенно", - сообщила она.
По словам Геращенко, от украинской делегации на заседание допустили только Владимира Арьева.
Ранее "Страна" сообщала, что ПАСЕ приняла резолюцию по защите языков нацменьшинств.
Также ПАСЕ обяжет Украину гарантировать социальную защиту переселенцев и выплатить пенсии жителям Донбасса.
https://strana.ua/
Комментарии, по рейтингу, по дате
что россияне в ПАСЕ ведут себя "нагло и самоуверенно".Да это с вами за наглость и самоуверенность уже не хотят общаться!
Или пусть Украина возмещают убыток.