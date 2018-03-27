Путин на совещании в Кемерове

своего конька

Как оживляется едрид! Ну не верю, что вам жалко людей! Может только чуть чуть, потому как Вы сразу седлаетесвою клячу, видно, что эта трагедия вызывает у Вас нездоровый восторг, возможность метать говно в Путина. Ну не долетает Ваше говно до Путина! Царь? Да царь, а Вы просто тля, ничтожная, маленькая, и не царское дело обращать внимание на насекомое!