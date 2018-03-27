Путин на совещании в Кемерове

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danilov 27 Марта 2018 в 17:41:00
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Комментарии, по рейтингу, по дате
patriotruss 27.03.2018 в 19:28:28 # 668686
Он же создал эту систему и тут же сидит и удивляется: как такое могло произойти?
Бояре сами говорят: нас не выбирали, нас назначили.
едридмадрид 27.03.2018 в 19:58:38 # 668698
Цитата: bolatbol от 27.03.2018 19:42:30
Добрый Путин. я бы уволил докладчика без права занимать руководящую должность. "За тупость"
Добрый Путин. я бы уволил докладчика без права занимать руководящую должность. "За тупость"
вот ответ на твой пост ( из сайта Эхо Москвы )
" 27 марта 2018 | 09:35
mikhail_spb_: Не успели отшуметь недовыборы президента , как сразу с интервалом в один ,два дня появились фильмы Кондрашева и Соловьева об Путине. В этих фильмах гланый нарцисс страны самолюбовался своим ''я'' и было видно,что ему очень нравится быть героем времени ,о котором показывают фильмы, пишут книги, слагают песни и пишут стихи.
И вот пришла очередная трагедия из Кемерово,где сгорели сотни людей,из которых дети 10-12 лет . Классами сгорали дети ,как в концлагере фашистской Германии.Как же так любящий отец нации ,везде подчеркивает,как он любит страну и россиян .Он постоянно говорит правильные и красивые слова все 19 лет.Но,почему то на практике его страна умирает , дети сгорают заживо,военные погибают за амбиции отца страны. Сейчас высылают 130 дипломатов из 20 стран. Отец нации ,будучи по своей природе питерским вором согнул страну в бублик и продолжает ''вешать лапшу'' на всех каналах,как он всех любит и как он хочет,чтобы Россия расцвела.Россия может расцвести только тогда,когда у власти не будут воры,убийцы,взяточники и просто подонки-дебилы. Пока сегодняшняя власть правит страной этот пожар в Кемерово не первый и не последний. Впереди страну ждут только трагедии,насилие, сплошная ложь ,убийства,воровство путинских друзей и преданных чиновников,страну ждет горе, позор и обнищание простых людей.На сегодня Путину власть необходима только для того,чтобы сохранить свою жизнь.Многие говорят,что как только власть он потеряет ,то не проживет больше месяца. Уж слишком много горя и постоянных трауров принес этот маленький,невзрачный ворище. "
едридмадрид 27.03.2018 в 20:16:14 # 668706
Цитата: stasik02 от 27.03.2018 19:36:12
Опять старая песня. Царь хороший, а бояре плохие.
Он же создал эту систему и тут же сидит и удивляется: как такое могло произойти?
Бояре сами говорят: нас не выбирали, нас назначили.
Опять старая песня. Царь хороший, а бояре плохие.
Он же создал эту систему и тут же сидит и удивляется: как такое могло произойти?
Бояре сами говорят: нас не выбирали, нас назначили.
так ещё и " красивую картинку " по центральным говноканалам дают , типа царь человечный ,
хотя в выходные эти центральные говоноканала , со всяким Соловьевыми помётами и Киселём на экранах , и в уст не дули про пожар и страшные жертвы ,только отмашка пришла с Кремля тогда и начали говорить
царь - только на ВТОРОЙ ДЕНЬ ПОЯВИЛСЯ , а его ставленник ( Тулеев - на данный момент реально "политический труп ") вообще к народу не вышел , отмазался типа ему главный МЧС сказал не приезажть
а то его СВИТА ( кортеж) помешают передвижениям ,
а ногами СЛАБО было к народу выйти или на крайняк в администрации полно ЖОПОЛИЗОВ пусть на руки возьмут и понесут
А коррупция расцвела не при Путине. Теплые места были куплены еще при Горбачеве и Ельцине. Чистить надо, в дворники всех тупых чиновников и юродивых комментаторов. Дайте мне порулить, я бы вычислил кое-кого, одел бы в ватник с надписью на спине "едридмадрид", дал в руки метлу и заставил мести площадь Ленина.
едридмадрид 27.03.2018 в 20:19:01 # 668709
" Да, конечно, именно так выглядят пострадавшие на пожаре.
Они всегда даже на второй день лежат в джинсах с застегнутым ремнем поверх одеяла. Без капельниц, без лекарств и воды на тумбочке."
едридмадрид 27.03.2018 в 20:28:43 # 668714
Также интересно кому-то будет прочесть, как из опубликовавших СМИ зачищают срочно информацию, что некоторые пришли в ТЦ по купонам, которые получили на выборах в качестве поощрения за явку: "Дети пошли в ТЦ Кемерово по билетам, которые раздавали бесплатно в день выборов Путина"
Во время выборов президента России 18 марта в российском городе Кемерово избирателей завлекали бесплатными купонами на различные мероприятия. Часть купонов можно было использовать в ТЦ «Зимняя вишня», в котором через неделю после выборов случился трагический пожар.
Так, журналистам радио «Business FM» удалось пообщаться с посетительницей торгового центра Натальей Серегиной. В день пожара женщина пришла в торговый центр в контактный зоопарк с двумя детьми. Скидочные купоны в заведение она получила на участке в день выборов президента России 18 марта.
— Говорят, что выдавали бесплатные билеты именно на этот день на выборах 18-го числа. Действительно такое было?
— Вот мы взяли в зоопарк, был бесплатный билет ребенку до десяти лет. И были купоны для взрослого со скидкой.
— Вы эти купоны как раз на выборах и получили.
— Да.
Спустя несколько минут после публикации новости, редакторы сайта радиостанции удалили этот фрагмент интервью. Однако архив новости остался.
Этот диалог опубликовал и Рамблер Новости, но также через некоторое время удалил его.
В поиске Google осталось упоминание цитаты посетительницы ТЦ."
едридмадрид 27.03.2018 в 20:33:49 # 668718
«Кемеровчанам будут вручены более 17 тысяч пригласительных билетов в музеи и театры, филармонию, кинотеатры и спортивные учреждения, сообщили в мэрии. Кроме того, скидочные талоны, купоны и билеты избирателям предоставят молодёжные клубы, фитнес-центры, торговые системы, парикмахерские, косметические салоны, автозаправки, химчистки, контактные зоопарки «Вовкин двор» и «Ребятам о зверятах» (находится в сгоревшем ТЦ — ред), батутный центр «Jumper» и другие», — пишет сайт «kuzzbas.ru».
едридмадрид 27.03.2018 в 20:39:33 # 668720
Цитата: старик от 27.03.2018 20:32:44
Как оживляется едрид! Ну не верю, что вам жалко людей! Может только чуть чуть, потому как Вы сразу седлаете
своего конька свою клячу, видно, что эта трагедия вызывает у Вас нездоровый восторг, возможность метать говно в Путина. Ну не долетает Ваше говно до Путина! Царь? Да царь, а Вы просто тля, ничтожная, маленькая, и не царское дело обращать внимание на насекомое!
Как оживляется едрид! Ну не верю, что вам жалко людей! Может только чуть чуть, потому как Вы сразу седлаете
пошёл НАХУЙ СТАРИК ,
у меня близкая РОДНЯ в Прокопьевске живет ( это кде то 200 км от Кемерово)
а родной дядька вообще свою супругу из Белово привёз ( это тоже Кемеровская область )
и я там часто бывал ( кстати в Кемерово очень много казахов) ,
так что Пидараз СТАРЫЙ ( или кто там под ником Старик скрывается) , не тебе из твоей поганной будки судить про меня и мои эмоции на эту трагедию
едридмадрид 27.03.2018 в 20:42:27 # 668721
Цитата: старик от 27.03.2018 20:32:44
Как оживляется едрид! Ну не верю, что вам жалко людей! Может только чуть чуть, потому как Вы сразу седлаете
своего конька свою клячу, видно, что эта трагедия вызывает у Вас нездоровый восторг, возможность метать говно в Путина. Ну не долетает Ваше говно до Путина! Царь? Да царь, а Вы просто тля, ничтожная, маленькая, и не царское дело обращать внимание на насекомое!
Как оживляется едрид! Ну не верю, что вам жалко людей! Может только чуть чуть, потому как Вы сразу седлаете
иди дальше дрочи свой стрючек на ПУТИНА царька , может и встанет потом с этим портретом царька - можно и к своей бабки придти , если она тебя вообще уёбещного в дом престарелых не сдала ,
или не гниешь уже где нибудь на местных дачах
Почитываешь коменты на разных сайтах, новостных, автомобильных, ютюб, и везде одинаковые определения. "Путин вор", "Сибирь продана", "северный сосед", "поссорился со всеми", "украл Крым" и другие. Упорно несут эту идею вне темы. Видно, получают свои 30 серебренников, а одни и те же тезисы берут из одной тонкой методички.
получается, вы едросовские 30 шекелей отрабатываете?
едридмадрид 27.03.2018 в 20:52:04 # 668723
Цитата: arhar от 27.03.2018 20:46:59
Quote:
получается, вы едросовские 30 шекелей отрабатываете?
Quote:
Почитываешь коменты на разных сайтах, новостных, автомобильных, ютюб, и везде одинаковые определения. "Путин вор", "Сибирь продана", "северный сосед", "поссорился со всеми", "украл Крым" и другие. Упорно несут эту идею вне темы. Видно, получают свои 30 серебренников, а одни и те же тезисы берут из одной тонкой методички.
получается, вы едросовские 30 шекелей отрабатываете?
точнее 11 рубликов и 80 копеек ,
мля , как надоела эта пророссийские уёбищные проплаченные тролли ,
ладно бы срали у себя , так такого говно в России дофига ,
так и прутся теперь к нам в Казахстан
konstantyn 27.03.2018 в 22:37:08 # 668757