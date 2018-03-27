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Политика
Путин на совещании в Кемерове
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danilov 27 Марта 2018 в 17:41:00


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  dimchenco 27.03.2018 в 18:36:33   # 668670
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  dimchenco 27.03.2018 в 18:37:13   # 668671
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  patriotruss 27.03.2018 в 19:28:28   # 668686
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  stasik02 27.03.2018 в 19:36:12   # 668690
Опять старая песня. Царь хороший, а бояре плохие.

Он же создал эту систему и тут же сидит и удивляется: как такое могло произойти?

Бояре сами говорят: нас не выбирали, нас назначили.
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  bolatbol 27.03.2018 в 19:42:30   # 668695
Добрый Путин. я бы уволил докладчика без права занимать руководящую должность. "За тупость"
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  едридмадрид 27.03.2018 в 19:58:38   # 668698
Цитата: bolatbol от 27.03.2018 19:42:30
Добрый Путин. я бы уволил докладчика без права занимать руководящую должность. "За тупость"


вот ответ на твой пост ( из сайта Эхо Москвы )

" 27 марта 2018 | 09:35
mikhail_spb_: Не успели отшуметь недовыборы президента , как сразу с интервалом в один ,два дня появились фильмы Кондрашева и Соловьева об Путине. В этих фильмах гланый нарцисс страны самолюбовался своим ''я'' и было видно,что ему очень нравится быть героем времени ,о котором показывают фильмы, пишут книги, слагают песни и пишут стихи.

И вот пришла очередная трагедия из Кемерово,где сгорели сотни людей,из которых дети 10-12 лет . Классами сгорали дети ,как в концлагере фашистской Германии.Как же так любящий отец нации ,везде подчеркивает,как он любит страну и россиян .Он постоянно говорит правильные и красивые слова все 19 лет.Но,почему то на практике его страна умирает , дети сгорают заживо,военные погибают за амбиции отца страны. Сейчас высылают 130 дипломатов из 20 стран. Отец нации ,будучи по своей природе питерским вором согнул страну в бублик и продолжает ''вешать лапшу'' на всех каналах,как он всех любит и как он хочет,чтобы Россия расцвела.Россия может расцвести только тогда,когда у власти не будут воры,убийцы,взяточники и просто подонки-дебилы. Пока сегодняшняя власть правит страной этот пожар в Кемерово не первый и не последний. Впереди страну ждут только трагедии,насилие, сплошная ложь ,убийства,воровство путинских друзей и преданных чиновников,страну ждет горе, позор и обнищание простых людей.На сегодня Путину власть необходима только для того,чтобы сохранить свою жизнь.Многие говорят,что как только власть он потеряет ,то не проживет больше месяца. Уж слишком много горя и постоянных трауров принес этот маленький,невзрачный ворище. "
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  Pole13 27.03.2018 в 20:07:35   # 668702

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  едридмадрид 27.03.2018 в 20:16:14   # 668706
Цитата: stasik02 от 27.03.2018 19:36:12
Опять старая песня. Царь хороший, а бояре плохие.

Он же создал эту систему и тут же сидит и удивляется: как такое могло произойти?

Бояре сами говорят: нас не выбирали, нас назначили.


так ещё и " красивую картинку " по центральным говноканалам дают , типа царь человечный ,

хотя в выходные эти центральные говоноканала , со всяким Соловьевыми помётами и Киселём на экранах , и в уст не дули про пожар и страшные жертвы ,только отмашка пришла с Кремля тогда и начали говорить

царь - только на ВТОРОЙ ДЕНЬ ПОЯВИЛСЯ , а его ставленник ( Тулеев - на данный момент реально "политический труп ") вообще к народу не вышел , отмазался типа ему главный МЧС сказал не приезажть

а то его СВИТА ( кортеж) помешают передвижениям ,

а ногами СЛАБО было к народу выйти или на крайняк в администрации полно ЖОПОЛИЗОВ пусть на руки возьмут и понесут
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  bolatbol 27.03.2018 в 20:18:22   # 668708
Почитываешь коменты на разных сайтах, новостных, автомобильных, ютюб, и везде одинаковые определения. "Путин вор", "Сибирь продана", "северный сосед", "поссорился со всеми", "украл Крым" и другие. Упорно несут эту идею вне темы. Видно, получают свои 30 серебренников, а одни и те же тезисы берут из одной тонкой методички.
А коррупция расцвела не при Путине. Теплые места были куплены еще при Горбачеве и Ельцине. Чистить надо, в дворники всех тупых чиновников и юродивых комментаторов. Дайте мне порулить, я бы вычислил кое-кого, одел бы в ватник с надписью на спине "едридмадрид", дал в руки метлу и заставил мести площадь Ленина.
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  едридмадрид 27.03.2018 в 20:19:01   # 668709
ну а тепрь про встречу царя с пострадавшими



" Да, конечно, именно так выглядят пострадавшие на пожаре.
Они всегда даже на второй день лежат в джинсах с застегнутым ремнем поверх одеяла. Без капельниц, без лекарств и воды на тумбочке."
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  едридмадрид 27.03.2018 в 20:28:43   # 668714
" Дети пошли в ТЦ Кемерово по билетам, которые раздавали бесплатно в день выборов Путина

Также интересно кому-то будет прочесть, как из опубликовавших СМИ зачищают срочно информацию, что некоторые пришли в ТЦ по купонам, которые получили на выборах в качестве поощрения за явку: "Дети пошли в ТЦ Кемерово по билетам, которые раздавали бесплатно в день выборов Путина"
Во время выборов президента России 18 марта в российском городе Кемерово избирателей завлекали бесплатными купонами на различные мероприятия. Часть купонов можно было использовать в ТЦ «Зимняя вишня», в котором через неделю после выборов случился трагический пожар.
Так, журналистам радио «Business FM» удалось пообщаться с посетительницей торгового центра Натальей Серегиной. В день пожара женщина пришла в торговый центр в контактный зоопарк с двумя детьми. Скидочные купоны в заведение она получила на участке в день выборов президента России 18 марта.
— Говорят, что выдавали бесплатные билеты именно на этот день на выборах 18-го числа. Действительно такое было?
— Вот мы взяли в зоопарк, был бесплатный билет ребенку до десяти лет. И были купоны для взрослого со скидкой.
— Вы эти купоны как раз на выборах и получили.
— Да.
Спустя несколько минут после публикации новости, редакторы сайта радиостанции удалили этот фрагмент интервью. Однако архив новости остался.
Этот диалог опубликовал и Рамблер Новости, но также через некоторое время удалил его.
В поиске Google осталось упоминание цитаты посетительницы ТЦ."
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  старик 27.03.2018 в 20:32:44   # 668717
Как оживляется едрид! Ну не верю, что вам жалко людей! Может только чуть чуть, потому как Вы сразу седлаете своего конька свою клячу, видно, что эта трагедия вызывает у Вас нездоровый восторг, возможность метать говно в Путина. Ну не долетает Ваше говно до Путина! Царь? Да царь, а Вы просто тля, ничтожная, маленькая, и не царское дело обращать внимание на насекомое!
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  едридмадрид 27.03.2018 в 20:33:49   # 668718


«Кемеровчанам будут вручены более 17 тысяч пригласительных билетов в музеи и театры, филармонию, кинотеатры и спортивные учреждения, сообщили в мэрии. Кроме того, скидочные талоны, купоны и билеты избирателям предоставят молодёжные клубы, фитнес-центры, торговые системы, парикмахерские, косметические салоны, автозаправки, химчистки, контактные зоопарки «Вовкин двор» и «Ребятам о зверятах» (находится в сгоревшем ТЦ — ред), батутный центр «Jumper» и другие», — пишет сайт «kuzzbas.ru».
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  едридмадрид 27.03.2018 в 20:39:33   # 668720
Цитата: старик от 27.03.2018 20:32:44
Как оживляется едрид! Ну не верю, что вам жалко людей! Может только чуть чуть, потому как Вы сразу седлаете своего конька свою клячу, видно, что эта трагедия вызывает у Вас нездоровый восторг, возможность метать говно в Путина. Ну не долетает Ваше говно до Путина! Царь? Да царь, а Вы просто тля, ничтожная, маленькая, и не царское дело обращать внимание на насекомое!


пошёл НАХУЙ СТАРИК ,

у меня близкая РОДНЯ в Прокопьевске живет ( это кде то 200 км от Кемерово)

а родной дядька вообще свою супругу из Белово привёз ( это тоже Кемеровская область )

и я там часто бывал ( кстати в Кемерово очень много казахов) ,

так что Пидараз СТАРЫЙ ( или кто там под ником Старик скрывается) , не тебе из твоей поганной будки судить про меня и мои эмоции на эту трагедию

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  едридмадрид 27.03.2018 в 20:42:27   # 668721
Цитата: старик от 27.03.2018 20:32:44
Как оживляется едрид! Ну не верю, что вам жалко людей! Может только чуть чуть, потому как Вы сразу седлаете своего конька свою клячу, видно, что эта трагедия вызывает у Вас нездоровый восторг, возможность метать говно в Путина. Ну не долетает Ваше говно до Путина! Царь? Да царь, а Вы просто тля, ничтожная, маленькая, и не царское дело обращать внимание на насекомое!


иди дальше дрочи свой стрючек на ПУТИНА царька , может и встанет потом с этим портретом царька - можно и к своей бабки придти , если она тебя вообще уёбещного в дом престарелых не сдала ,
или не гниешь уже где нибудь на местных дачах
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  arhar 27.03.2018 в 20:46:59   # 668722
Quote:
Почитываешь коменты на разных сайтах, новостных, автомобильных, ютюб, и везде одинаковые определения. "Путин вор", "Сибирь продана", "северный сосед", "поссорился со всеми", "украл Крым" и другие. Упорно несут эту идею вне темы. Видно, получают свои 30 серебренников, а одни и те же тезисы берут из одной тонкой методички.

получается, вы едросовские 30 шекелей отрабатываете?
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  едридмадрид 27.03.2018 в 20:52:04   # 668723
Цитата: arhar от 27.03.2018 20:46:59
Quote:
Почитываешь коменты на разных сайтах, новостных, автомобильных, ютюб, и везде одинаковые определения. "Путин вор", "Сибирь продана", "северный сосед", "поссорился со всеми", "украл Крым" и другие. Упорно несут эту идею вне темы. Видно, получают свои 30 серебренников, а одни и те же тезисы берут из одной тонкой методички.

получается, вы едросовские 30 шекелей отрабатываете?


точнее 11 рубликов и 80 копеек ,

мля , как надоела эта пророссийские уёбищные проплаченные тролли ,

ладно бы срали у себя , так такого говно в России дофига ,
так и прутся теперь к нам в Казахстан
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  SVOY 27.03.2018 в 21:52:27   # 668737
Вся Россия давно уже одно большое Кемерово.
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  konstantyn 27.03.2018 в 22:37:08   # 668757
Данилов, ты так же, как и большинство СМИ делаешь грубую орфографическую ошибку. В названии поста исправь, не "... на совещании в Кемерове", а "… на совещании в Кемерово".
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