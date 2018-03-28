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Политика
Баке, этот ДЧС совсем не уважает...
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Гость 28 Марта 2018 в 12:19:17
Аким Восточного Казахстана Даниал АХМЕТОВ впервые за время трехнедельных наводнений во вверенном ему регионе пожаловался в правительстве на острую нехватку спасательных средств и техники для борьбы с большой водой. Вчера он доверительно обратился к премьеру Бакытжану САГИНТАЕВУ (Баке), и это возымело действие.



Доложить о ситуации в области Даниалу Ахметову дали сразу в начале заседания, нарушив ход повестки. Глава затопленного региона рассказывал по видео-конференц-связи о трудностях, не прибегая к казенным словам. Это был первый человек, кто в правительстве позволил себе фамильярно обратиться к премьер-министру:

- Бакытжан Абдирович, Баке, этот департамент по чрезвычайным ситуациям… По норме мотопомп, что самое нужное, должно быть 112, а у нас их всего две, Баке. Вездеходов должно быть 55 - не хватает. Лодок 69 должно быть - у нас только 14. Обычных авто должно быть 55, а у нас в области только девять. Многих средств не хватает! Обычная проблема: ребята, чтобы лезть в воду, должны надевать гидрокомбинезоны, костюмов должна быть тысяча, а у нас в области их всего 69! Мы выделяем деньги, но эту проблему нужно решать совместно, надо найти какую-то возможность предотвращать такие ситуации.

Доверительный тон, которым он говорил, сыграл свою роль. Сагинтаев поручил рассмотреть это обращение своему первому заму Аскару МАМИНУ.

Далее выступил вице-министр внутренних дел Жанат СУЛЕЙМЕНОВ, сообщивший, что в Восточно-Казахстанскую область в минувшие выходные самолетами Нацгвардии доставили 14 единиц техники и 92 человека личного состава. В регион направился и зам­главы МВД Юрий ИЛЬИН (см. "Эвакуация продолжается"). Сегодня в неотложных противопаводковых работах в Восточном Казахстане задействована объединенная группировка сил и средств.

- Конечно, вы просто взяли это из других областей. Но ведь в норме должно быть столько-то, а на самом деле там очень низкая цифра! Какие меры принимаются со стороны министерства? - строго спросил Сагинтаев.

Вице-министр МВД не нашел что ответить. Он замялся и что-то пробубнил под нос.

- А-а, вам не записали в доклад? - с ехидцей заметил премьер. - Тогда как вы будете управлять? Вы читаете то, что вам записали, а если не записывают, то вы не знаете ситуацию?! И в конце концов мы страдаем! Техники нет, мотопомп нет!.. Понятно все с вами.

Между прочим, как сообщили в начале месяца в акимате Астаны, Восточно-Казахстанская область намерена подарить на 20-летие столицы светомузыкальный фонтан стоимостью почти миллиард тенге.

Тогжан ГАНИ, фото предоставлено ДЧС Восточно-Казахстанской области, Астана

http://www.time.kz/articles/zloba/2018/03/27/bake-etot-dchs-sovsem-ne-uvazhaet
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Versus 28.03.2018 в 13:13:58   # 668839
Тогда уж к президенту Нуреке. Чего уж тут? Что за безответственность к людям? А фонтаны это заеПись, денег у нас много на подмазку
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  realist 28.03.2018 в 13:30:02   # 668845
Должно быть,а по факту... И куда деньги ушли?))))
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  realist 28.03.2018 в 13:30:27   # 668846
Должно быть,а по факту... И куда деньги ушли?))))
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  Foxx1 28.03.2018 в 13:57:23   # 668852
Техники не хватает, поэтому направляют на помощь из других регионов в ВКО. Надо закупать оборудование и технику, в других регионах тоже ожидаются паводки и надо готовиться к ним.
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  Pandala 28.03.2018 в 14:14:49   # 668854
То, что техники не хватает - это, конечно, серьезный вопрос. надо провести ревизию по всем областям и выяснить почему не хватает этих единиц, если прописана определенная цифра.
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  Zoggyla 28.03.2018 в 15:15:34   # 668871
Пусть закон о Гражданской защите почитает, а не только на МЧС надеется.
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  Прапор 28.03.2018 в 15:23:06   # 668874
С осени до последнего рапортовали что всё есть, многомиллионов освоили, противопаводковые мероприятия проведены и ко всему готовы.
В этом году деревни топит из-за того что не вовремя бомбят заторы на реках, снега так мало этой зимой что, уверен, реки бы и не вышли из берегов во время паводка, но - идет слух что есть распоряжение акима области "не взрывать".
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  jumanjiqz 28.03.2018 в 15:28:22   # 668875
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  Прапор 28.03.2018 в 16:23:41   # 668882
Вот, приплыл вчера
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