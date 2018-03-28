Баке, этот ДЧС совсем не уважает...

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Гость 28 Марта 2018 в 12:19:17
Доложить о ситуации в области Даниалу Ахметову дали сразу в начале заседания, нарушив ход повестки. Глава затопленного региона рассказывал по видео-конференц-связи о трудностях, не прибегая к казенным словам. Это был первый человек, кто в правительстве позволил себе фамильярно обратиться к премьер-министру:
- Бакытжан Абдирович, Баке, этот департамент по чрезвычайным ситуациям… По норме мотопомп, что самое нужное, должно быть 112, а у нас их всего две, Баке. Вездеходов должно быть 55 - не хватает. Лодок 69 должно быть - у нас только 14. Обычных авто должно быть 55, а у нас в области только девять. Многих средств не хватает! Обычная проблема: ребята, чтобы лезть в воду, должны надевать гидрокомбинезоны, костюмов должна быть тысяча, а у нас в области их всего 69! Мы выделяем деньги, но эту проблему нужно решать совместно, надо найти какую-то возможность предотвращать такие ситуации.
Доверительный тон, которым он говорил, сыграл свою роль. Сагинтаев поручил рассмотреть это обращение своему первому заму Аскару МАМИНУ.
Далее выступил вице-министр внутренних дел Жанат СУЛЕЙМЕНОВ, сообщивший, что в Восточно-Казахстанскую область в минувшие выходные самолетами Нацгвардии доставили 14 единиц техники и 92 человека личного состава. В регион направился и замглавы МВД Юрий ИЛЬИН (см. "Эвакуация продолжается"). Сегодня в неотложных противопаводковых работах в Восточном Казахстане задействована объединенная группировка сил и средств.
- Конечно, вы просто взяли это из других областей. Но ведь в норме должно быть столько-то, а на самом деле там очень низкая цифра! Какие меры принимаются со стороны министерства? - строго спросил Сагинтаев.
Вице-министр МВД не нашел что ответить. Он замялся и что-то пробубнил под нос.
- А-а, вам не записали в доклад? - с ехидцей заметил премьер. - Тогда как вы будете управлять? Вы читаете то, что вам записали, а если не записывают, то вы не знаете ситуацию?! И в конце концов мы страдаем! Техники нет, мотопомп нет!.. Понятно все с вами.
Между прочим, как сообщили в начале месяца в акимате Астаны, Восточно-Казахстанская область намерена подарить на 20-летие столицы светомузыкальный фонтан стоимостью почти миллиард тенге.
Тогжан ГАНИ, фото предоставлено ДЧС Восточно-Казахстанской области, Астана
http://www.time.kz/articles/zloba/2018/03/27/bake-etot-dchs-sovsem-ne-uvazhaet
Комментарии, по рейтингу, по дате
В этом году деревни топит из-за того что не вовремя бомбят заторы на реках, снега так мало этой зимой что, уверен, реки бы и не вышли из берегов во время паводка, но - идет слух что есть распоряжение акима области "не взрывать".