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danilov 29 Марта 2018 в 15:12:41
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: jumanjiqz от 29.03.2018 16:29:58
Нашел...
Нашел...
Чудак, который держит бутылки, явно смотрит камеру, странно поджав губу))).
Цитата: Marvel от 29.03.2018 16:32:43
Чудак, который держит бутылки, явно смотрит камеру, странно поджав губу))).
Чудак, который держит бутылки, явно смотрит камеру, странно поджав губу))).
Думаете он что-то знает!?
Но, учитывая, что админ протаранил эту новость без источника, видимо он особо не утруждался в поиске настоящей фотографии бутылки))).
Но, учитывая, что админ притаранил эту новость без источника, видимо он особо не утруждался в поиске настоящей фотографии бутылки))).
Но, учитывая, что админ притаранил эту новость без источника, видимо он особо не утруждался в поиске настоящей фотографии бутылки))).
Цитата: jumanjiqz от 29.03.2018 16:35:27
Думаете он что-то знает!?
Цитата: Marvel от 29.03.2018 16:32:43
Чудак, который держит бутылки, явно смотрит камеру, странно поджав губу))).
Чудак, который держит бутылки, явно смотрит камеру, странно поджав губу))).
Думаете он что-то знает!?
Однозначно чувак от Путина))).