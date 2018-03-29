Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Политика
Маотай
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 29 Марта 2018 в 15:12:41
Товарищ Си выпил с товарищем Кимом водочки Маотай 50-летней выдержки. Бутылку от нее рассмотрели китайцы в руках официантов на фотографии со встречи.


3500x2334
(1483,6 Кб)

800x800
(49,9 Кб)
Комментарии, по рейтингу, по дате
  jumanjiqz 29.03.2018 в 16:29:58   # 669069
Нашел...
поощрить | покарать
  Marvel 29.03.2018 в 16:32:43   # 669070
Цитата: jumanjiqz от 29.03.2018 16:29:58
Нашел...


Чудак, который держит бутылки, явно смотрит камеру, странно поджав губу))).
поощрить | покарать
  jumanjiqz 29.03.2018 в 16:32:44   # 669071
Мне кажется или этикетка разная что ли?
поощрить | покарать
  Marvel 29.03.2018 в 16:34:32   # 669072
Да, этикетки разные.
поощрить | покарать
  jumanjiqz 29.03.2018 в 16:35:27   # 669073
Цитата: Marvel от 29.03.2018 16:32:43

Чудак, который держит бутылки, явно смотрит камеру, странно поджав губу))).

Думаете он что-то знает!?
поощрить | покарать
  Marvel 29.03.2018 в 16:37:39   # 669075
Цитата: Marvel от 29.03.2018 16:34:32
Да, этикетки разные.


Но, учитывая, что админ протаранил эту новость без источника, видимо он особо не утруждался в поиске настоящей фотографии бутылки))).
поощрить | покарать
  Marvel 29.03.2018 в 16:37:56   # 669076
Цитата: Marvel от 29.03.2018 16:34:32
Да, этикетки разные.


Но, учитывая, что админ притаранил эту новость без источника, видимо он особо не утруждался в поиске настоящей фотографии бутылки))).
поощрить | покарать
  Marvel 29.03.2018 в 16:37:56   # 669077
Цитата: Marvel от 29.03.2018 16:34:32
Да, этикетки разные.


Но, учитывая, что админ притаранил эту новость без источника, видимо он особо не утруждался в поиске настоящей фотографии бутылки))).
поощрить | покарать
  Marvel 29.03.2018 в 16:43:38   # 669078
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь