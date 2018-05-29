Роман Абрамович стал богатейшим гражданином Израиля

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danilov 29 Мая 2018 в 14:55:03
По данным газеты, Абрамович будет жить в расположенной в престижном районе Тель-Авива Неве-Цедек переделанной под частную резиденцию гостинице, которую он приобрел ранее у исполнительницы главной роли в блокбастере "Чудо-женщина" (Wonder Woman) израильтянки Галь Гадот. В качестве нового репатрианта бизнесмен будет освобожден от налогов в Израиле на период в 10 лет, указывает газета.
Абрамович ранее в понедельник прибыл в аэропорт имени Давида Бен-Гуриона на частном самолете. В соответствии с процедурой в аэропорту он получил израильский внутренний паспорт. О том, был ли ему выдан заграничный паспорт еврейского государства, не сообщается. The Times of Israel утверждает, что бизнесмен заполнил все необходимые документы на получение израильского гражданства на прошлой неделе в посольстве еврейского государства в Москве.
24 мая другая израильская газета Israel Hayom сообщила, что Абрамович решился на иммиграцию в Израиль после затруднений с получением визы Великобритании.
http://tass.ru/ekonomika/5243158