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Политика
Роман Абрамович стал богатейшим гражданином Израиля
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danilov 29 Мая 2018 в 14:55:03
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 мая. /ТАСС/. Роман Абрамович стал в понедельник богатейшим гражданином Израиля. Об этом сообщила газета The Times of Israel, отмечая, что его состояние оценивается в $12,5 млрд.

По данным газеты, Абрамович будет жить в расположенной в престижном районе Тель-Авива Неве-Цедек переделанной под частную резиденцию гостинице, которую он приобрел ранее у исполнительницы главной роли в блокбастере "Чудо-женщина" (Wonder Woman) израильтянки Галь Гадот. В качестве нового репатрианта бизнесмен будет освобожден от налогов в Израиле на период в 10 лет, указывает газета.

Абрамович ранее в понедельник прибыл в аэропорт имени Давида Бен-Гуриона на частном самолете. В соответствии с процедурой в аэропорту он получил израильский внутренний паспорт. О том, был ли ему выдан заграничный паспорт еврейского государства, не сообщается. The Times of Israel утверждает, что бизнесмен заполнил все необходимые документы на получение израильского гражданства на прошлой неделе в посольстве еврейского государства в Москве.

24 мая другая израильская газета Israel Hayom сообщила, что Абрамович решился на иммиграцию в Израиль после затруднений с получением визы Великобритании.

http://tass.ru/ekonomika/5243158
Комментарии, по рейтингу, по дате
  jumanjiqz 29.05.2018 в 15:11:27   # 679125
По ходу Англия лишилась активов Абрамовича!?
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  Walter 29.05.2018 в 15:59:35   # 679142
В Израиле столько не спиздишь
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