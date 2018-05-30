Пакт заключен

Москва согласилась публично призвать все иностранные силы выйти из Сирии



Quote:А до этого Россия интересно к чему там "призывала"? Надо оттуда самой сначало выйти и попросить и остальных, думаюА то получается сидит там в гостях и гонит всех гостей непрошенных