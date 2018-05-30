Пакт заключен

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Политика
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danilov 29 Мая 2018 в 23:46:29
MOSCOW, ISRAEL REACH AGREEMENT ON SYRIA; WILL ALLOW ASSAD FORCES TO RETURN TO SOUTH [BORDERING ISRAEL], IRAN & HEZBOLLAH FORCES BARRED: MAARIV.
Россия и Израиль достигли договоренности по Сирии; Договорлись о возвращении Сирийский войск к южной границе Израиля, про-Иранские войска и Хезболла туда не пойдут

MOSCOW AGREES TO PUBLICLY CALL FOR ALL FOREIGN SOURCES TO EXIT SYRIA: MAARIV
Москва согласилась публично призвать все иностранные силы выйти из Сирии

ASSAD REGIME AGREES WITH RUSSIA-ISRAEL PACT: MAARIV
Ассад согласился с Россие-Израильским пактом

ISRAELI NATIONAL SECURITY ADVISOR EXPECTED TO MEET WITH JOHN BOLTON TUES: MAARIV
Советник по нацбезопасности Израиля встретится с Джоном Болтоном
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dragon 30.05.2018 в 00:42:10   # 679217
Quote:
Москва согласилась публично призвать все иностранные силы выйти из Сирии


А до этого Россия интересно к чему там "призывала"? Надо оттуда самой сначало выйти и попросить и остальных, думаю А то получается сидит там в гостях и гонит всех гостей непрошенных
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  Пермяк 30.05.2018 в 01:03:35   # 679221
Не в гостях там Россия, а прибыла по просьбе хозяина разогнать «дебоширов», что собственно и происходит.
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  Джимбо 30.05.2018 в 01:41:08   # 679223
Цитата: Dragon от 30.05.2018 00:42:10
Quote:
Москва согласилась публично призвать все иностранные силы выйти из Сирии


А до этого Россия интересно к чему там "призывала"? Надо оттуда самой сначало выйти и попросить и остальных, думаю А то получается сидит там в гостях и гонит всех гостей непрошенных
Россия единственная страна коротая там находится законно, по просьбе правительства Сирии.
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  Dragon 30.05.2018 в 01:42:16   # 679224
Цитата: Пермяк от 30.05.2018 01:03:35
Не в гостях там Россия, а прибыла по просьбе хозяина разогнать «дебоширов», что собственно и происходит.


Вас приглашают в гости друг скажем. Вы автоматом окажетесь хозяином в его доме? А если к нему зайдут непрошенные соседи, и по просьбе вашего друга просите непрошенных соседей покинуть квартиру друга. А они не хотят, говорят, что они соседи и сами разберутся с вашим другом пососедски. Таком случае вы в квартире подеретесь или на улицу пойдете выяснять отношение?

По вашим словам, я понимаю, что в кввртире подеретесь, и по барабану, что будут разбиты стекла, двери и мебель вашего друга. Он же вас сам позвал. Так получается?
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  Dragon 30.05.2018 в 01:50:01   # 679225
Цитата: Джимбо от 30.05.2018 01:41:08
Цитата: Dragon от 30.05.2018 00:42:10
Quote:
Москва согласилась публично призвать все иностранные силы выйти из Сирии


А до этого Россия интересно к чему там "призывала"? Надо оттуда самой сначало выйти и попросить и остальных, думаю А то получается сидит там в гостях и гонит всех гостей непрошенных
Россия единственная страна коротая там находится законно, по просьбе правительства Сирии.


А сколько лет править в сирии Асад? И зачем он позвал такого же диктатора, взамен отказавшись от трубопровода через свою территорию? Россия выигривает там финансово а своему "другу" взамен обеспечивает дальше диктатором оставаться. Не так ли?
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