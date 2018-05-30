Пакт заключен

danilov 29 Мая 2018 в 23:46:29
MOSCOW, ISRAEL REACH AGREEMENT ON SYRIA; WILL ALLOW ASSAD FORCES TO RETURN TO SOUTH [BORDERING ISRAEL], IRAN & HEZBOLLAH FORCES BARRED: MAARIV.
Россия и Израиль достигли договоренности по Сирии; Договорлись о возвращении Сирийский войск к южной границе Израиля, про-Иранские войска и Хезболла туда не пойдут
MOSCOW AGREES TO PUBLICLY CALL FOR ALL FOREIGN SOURCES TO EXIT SYRIA: MAARIV
Москва согласилась публично призвать все иностранные силы выйти из Сирии
ASSAD REGIME AGREES WITH RUSSIA-ISRAEL PACT: MAARIV
Ассад согласился с Россие-Израильским пактом
ISRAELI NATIONAL SECURITY ADVISOR EXPECTED TO MEET WITH JOHN BOLTON TUES: MAARIV
Советник по нацбезопасности Израиля встретится с Джоном Болтоном