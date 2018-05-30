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Политика
В Астане заявили о намерении РФ сделать космодром Байконур гражданским
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danilov 30 Мая 2018 в 16:33:04
Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Арендуемый Россией космодром Байконур может стать полностью гражданским объектом, работа в этом направлении ведется, сообщил министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбут Атамкулов.

"Дело в том, что да, действительно, рассматривается в РФ вопрос вывода военных полностью с космодрома Байконур. Пока мы двусторонние переговоры конкретные еще не проводили по этому вопросу, но работа в этом направлении ведется", - сказал Атамкулов журналистам в среду в Астане.

"В этом тоже есть свои плюсы, потому что возможно тогда привлечение открытых коммерческих проектов", - добавил он.

Россия арендует космодром Байконур у Казахстана. Договор аренды комплекса заключен до 2050 года, сумма ежегодной арендной платы составляет $115 млн.

В течение двух с половиной десятилетий Байконур прочно удерживал звание крупнейшего космодрома мира, с него ежегодно производилось от 20 до 25 запусков космических ракет - от 25% до 30% всех пусков, совершаемых в мире.

http://www.interfax.ru/world/614883
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Даун 30.05.2018 в 16:37:38   # 679319
Непонимаю все это, давно бы прогнали русских, хорошее пасдбише для скота
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  Avensis 30.05.2018 в 16:46:52   # 679323
Сосын жеке меншіке өтіп, алған адам жылына 115 млн$ алып отыратын болатын шыгар)))
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  Pole13 30.05.2018 в 17:35:45   # 679332
Атамкулов ты смешен. Казахстан в Сайрамсу продал отдал землю в аренду арабам, которые перекрыли единственную дорогу и теперь не пускают казахстанцев в горы, я самолично видел, что КНБешника в звании подполковника не пустили. А здесь решил покомандовать российскими военными
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