Парламент закрепил за Назарбаевым право пожизненно возглавлять Совбез

А что со всеми остальными советами?Нефтегазовый советСовет иностранных инвесторовСовет по молодежной политикеСовет по финансовой стабильности и развитию финансового рынкаСовет по управлению национальным фондомСовет национальных инвесторовСовет по правовой политикеКто ими будет пожизненно управлять?Или они идут бонусом?