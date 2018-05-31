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Политика
Парламент закрепил за Назарбаевым право пожизненно возглавлять Совбез
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Гоги80 31 Мая 2018 в 12:50:16
Сенат Парламента Казахстана принял поправки, закрепляющие за Первым Президентом право пожизненно возглавлять Совет Безопасности, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Проектом закона предусматривается, что Совет Безопасности является конституционным органом, образуемым Президентом и координирующим проведение единой государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности и обороноспособности в целях сохранения внутриполитической стабильности, защиты конституционного строя, государственной независимости, территориальной целостности и национальных интересов Казахстана на международной арене.

При этом устанавливается, что Первому Президенту - Елбасы в силу его исторической миссии пожизненно принадлежит право возглавлять Совет Безопасности в качестве председателя.

Вопрос о пожизненном председательстве Назарбаева в Совбезе прокомментировали в Минюсте

Планируется, что состав Совбеза будет формировать Президент по согласованию с председателем совета.

Основными задачами Совета Безопасности являются планирование, рассмотрение и оценка реализации основных направлений государственной политики в области обеспечения национальной безопасности, укрепления обороноспособности страны, обеспечения законности и правопорядка.

Также законопроектом предлагается закрепить за Совбезом мониторинг и оценку состояния и исполнения стратегических документов государства по важнейшим направлениям развития страны; организацию контроля за исполнением законов в сфере обеспечения нацбезопасности, обороноспособности и правопорядка, в том числе за эффективным и использованием средств, направляемых на эти цели; обсуждение кандидатур, рекомендуемых к назначению на должности первых руководителей центральных и местных исполнительных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту.

Законопроект направят на подпись Главе государства.

Источник: tengrinews.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
  KAN13 31.05.2018 в 13:02:12   # 679437

Ура товарищи ! .
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  SlavOst 31.05.2018 в 13:24:57   # 679441
А что со всеми остальными советами?
Нефтегазовый совет
Совет иностранных инвесторов
Совет по молодежной политике
Совет по финансовой стабильности и развитию финансового рынка
Совет по управлению национальным фондом
Совет национальных инвесторов
Совет по правовой политике
Кто ими будет пожизненно управлять?
Или они идут бонусом?
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  Foxx1 31.05.2018 в 14:17:06   # 679450
Цитата: SlavOst от 31.05.2018 13:24:57
А что со всеми остальными советами?
Нефтегазовый совет
Совет иностранных инвесторов
Совет по молодежной политике
Совет по финансовой стабильности и развитию финансового рынка
Совет по управлению национальным фондом
Совет национальных инвесторов
Совет по правовой политике
Кто ими будет пожизненно управлять?
Или они идут бонусом?

Будут заниматься соответствующие профильные ведомства и министерства. Совет безопасности занимается вопросами национальной безопасности и туда входят министры силового блока, премьер и президент.
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  alpha_portal 31.05.2018 в 14:24:23   # 679451
25 лет к этому шли
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  baglankz 31.05.2018 в 14:30:47   # 679454
предложение: давайте сделаем его пожизненным президентом, даже после смерти
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  Pandala 31.05.2018 в 14:44:28   # 679455
Кстати, об этом говорили давно, в прошлом году эти поправки приняли,а в этом году их наконец-таки реализовав жизнь. ничего не могу сказать против такого решения, кто еще достоин такой чести?
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  Deamos89 31.05.2018 в 14:57:46   # 679460
а чего мелочится, давайте сделаем правителем вселенной, хули так лучше будет
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  Joykin 31.05.2018 в 15:01:57   # 679461
Слава императору!!!!!
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  Дядя Нурик 31.05.2018 в 15:24:31   # 679477
Цитата: baglankz от 31.05.2018 14:30:47
предложение: давайте сделаем его пожизненным президентом, даже после смерти


Надо с петицией выйти, чтобы мавзолей построили для него.К нему будут приходить следующие президенты, чтобы клятву давать
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  Yegor2030 31.05.2018 в 15:51:07   # 679483
Уходить собрался на покой наш Елбасы.
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  Кирсан 31.05.2018 в 16:11:36   # 679490
Цитата: baglankz от 31.05.2018 14:30:47
предложение: давайте сделаем его пожизненным президентом, даже после смерти

а страной как управлять из рая будет? посредством спиритической доски?
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  Joykin 31.05.2018 в 17:35:23   # 679506
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