Парламент закрепил за Назарбаевым право пожизненно возглавлять Совбез

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Гоги80 31 Мая 2018 в 12:50:16
Проектом закона предусматривается, что Совет Безопасности является конституционным органом, образуемым Президентом и координирующим проведение единой государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности и обороноспособности в целях сохранения внутриполитической стабильности, защиты конституционного строя, государственной независимости, территориальной целостности и национальных интересов Казахстана на международной арене.
При этом устанавливается, что Первому Президенту - Елбасы в силу его исторической миссии пожизненно принадлежит право возглавлять Совет Безопасности в качестве председателя.
Вопрос о пожизненном председательстве Назарбаева в Совбезе прокомментировали в Минюсте
Планируется, что состав Совбеза будет формировать Президент по согласованию с председателем совета.
Основными задачами Совета Безопасности являются планирование, рассмотрение и оценка реализации основных направлений государственной политики в области обеспечения национальной безопасности, укрепления обороноспособности страны, обеспечения законности и правопорядка.
Также законопроектом предлагается закрепить за Совбезом мониторинг и оценку состояния и исполнения стратегических документов государства по важнейшим направлениям развития страны; организацию контроля за исполнением законов в сфере обеспечения нацбезопасности, обороноспособности и правопорядка, в том числе за эффективным и использованием средств, направляемых на эти цели; обсуждение кандидатур, рекомендуемых к назначению на должности первых руководителей центральных и местных исполнительных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту.
Законопроект направят на подпись Главе государства.
Источник: tengrinews.kz
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Ура товарищи ! .
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Совет по молодежной политике
Совет по финансовой стабильности и развитию финансового рынка
Совет по управлению национальным фондом
Совет национальных инвесторов
Совет по правовой политике
Кто ими будет пожизненно управлять?
Или они идут бонусом?
Цитата: SlavOst от 31.05.2018 13:24:57
А что со всеми остальными советами?
Нефтегазовый совет
Совет иностранных инвесторов
Совет по молодежной политике
Совет по финансовой стабильности и развитию финансового рынка
Совет по управлению национальным фондом
Совет национальных инвесторов
Совет по правовой политике
Кто ими будет пожизненно управлять?
Или они идут бонусом?
А что со всеми остальными советами?
Нефтегазовый совет
Совет иностранных инвесторов
Совет по молодежной политике
Совет по финансовой стабильности и развитию финансового рынка
Совет по управлению национальным фондом
Совет национальных инвесторов
Совет по правовой политике
Кто ими будет пожизненно управлять?
Или они идут бонусом?
Будут заниматься соответствующие профильные ведомства и министерства. Совет безопасности занимается вопросами национальной безопасности и туда входят министры силового блока, премьер и президент.
alpha_portal 31.05.2018 в 14:24:23 # 679451
Дядя Нурик 31.05.2018 в 15:24:31 # 679477
Цитата: baglankz от 31.05.2018 14:30:47
предложение: давайте сделаем его пожизненным президентом, даже после смерти
предложение: давайте сделаем его пожизненным президентом, даже после смерти
Надо с петицией выйти, чтобы мавзолей построили для него.К нему будут приходить следующие президенты, чтобы клятву давать
Цитата: baglankz от 31.05.2018 14:30:47
предложение: давайте сделаем его пожизненным президентом, даже после смерти
предложение: давайте сделаем его пожизненным президентом, даже после смерти
а страной как управлять из рая будет? посредством спиритической доски?