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Политика
Интервью Путина австрийскому телеканалу ORF
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danilov 06 Июня 2018 в 11:16:21
Комментарии, по рейтингу, по дате
  patriotruss 06.06.2018 в 12:09:34   # 680164
Путин красавчег:
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  patriotruss 06.06.2018 в 12:12:21   # 680166
Тупить он тоже умеет профессионально(Путина спросили про крушение MH17)

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