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Интервью Путина австрийскому телеканалу ORF
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danilov 06 Июня 2018 в 11:16:21
Комментарии,
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patriotruss
06.06.2018 в 12:09:34
# 680164
Путин красавчег:
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покарать
patriotruss
06.06.2018 в 12:12:21
# 680166
Тупить он тоже умеет профессионально(Путина спросили про крушение MH17)
поощрить (1)
|
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