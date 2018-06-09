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Политика
Маттео Сальвини - глава МВД нового правительства Италии
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danilov 09 Июня 2018 в 15:41:51
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Ilya. 09.06.2018 в 16:20:12   # 680587
Пиар?
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  NeoMax 09.06.2018 в 17:49:49   # 680591
Точно Пиар!
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  12АТП2 09.06.2018 в 18:06:22   # 680594
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