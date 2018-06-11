Назарбаев поедет на открытие чемпионата мира по футболу

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danilov 11 Июня 2018 в 09:49:34
По его словам, таким образом он хочет поддержать президента России Владимира Путина.
"Насчёт Владимира Путина, председатель КНР наградил его орденом, я это очень одобряю. В таких ситуациях российского президента нам нужно всем поддержать, чтобы поддержать его, я еду на открытие чемпионата мира по футболу. Хотя нужно ходить на финальные игры, но я еду. Некоторые же бойкотируют, не хотят. Мы близкие друзья, мы должны приехать, то есть отношения между главами государств складываются разные, в дружественных отношениях возникает дружба, но дружба политиков – это не любовь. Политическая дружба, человеческая, но бывает и то, и другое", – сказал Президент Казахстана.
10 июня в Циндао прошло заседание совета глав государств – участниц Шанхайской организации сотрудничества. По итогам саммита стороны подписали 17 документов.
Нурсултан Назарбаев заявил, что в ходе заседания Казахстан договорился с китайской стороной о сотрудничестве по 51 проекту.
МИА "Казинформ"