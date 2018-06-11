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Политика
Назарбаев поедет на открытие чемпионата мира по футболу
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danilov 11 Июня 2018 в 09:49:34
Нурсултан Назарбаев после заседания совета глав государств – участниц ШОС заявил, что поедет на открытие ЧМ-2018 по футболу в Россию, сообщает МИА "Казинформ".

По его словам, таким образом он хочет поддержать президента России Владимира Путина.

"Насчёт Владимира Путина, председатель КНР наградил его орденом, я это очень одобряю. В таких ситуациях российского президента нам нужно всем поддержать, чтобы поддержать его, я еду на открытие чемпионата мира по футболу. Хотя нужно ходить на финальные игры, но я еду. Некоторые же бойкотируют, не хотят. Мы близкие друзья, мы должны приехать, то есть отношения между главами государств складываются разные, в дружественных отношениях возникает дружба, но дружба политиков – это не любовь. Политическая дружба, человеческая, но бывает и то, и другое", – сказал Президент Казахстана.

10 июня в Циндао прошло заседание совета глав государств – участниц Шанхайской организации сотрудничества. По итогам саммита стороны подписали 17 документов.

Нурсултан Назарбаев заявил, что в ходе заседания Казахстан договорился с китайской стороной о сотрудничестве по 51 проекту.

МИА "Казинформ"
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  старик 11.06.2018 в 20:31:42   # 680762
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