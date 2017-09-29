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Политика
Назарбаев предложил построить Евразийскую высокоскоростную железнодорожную магистраль
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danilov 11 Июня 2018 в 11:45:39
ЦИНДАО /Китай/, 10 июня. /ТАСС/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) реализовать проект Евразийской высокоскоростной железнодорожной магистрали (ЕВСМ). Об этом он заявил в воскресенье на 18-м заседании Совета глав государств - членов ШОС в Циндао.

Как сообщила пресс-служба лидера Казахстана, для качественного экономического роста Назарбаев предложил реализовать инфраструктурные "мегапроекты", которые должны обеспечить мощный мультипликативный эффект и позволят задействовать научный, финансовый и человеческий потенциал государств - членов ШОС.

"Таким проектом может стать реализация Евразийской высокоскоростной железнодорожной магистрали по маршруту Пекин - Астана - Москва - Берлин. Осуществление данных проектов объединит перспективный формат взаимодействия ШОС - ЕАЭС (Евразийский экономический союз - прим. ТАСС), а в будущем, надеемся, и ЕС", - подчеркнул Назарбаев.

Кроме того, президент Казахстана рассказал о запуске Международного финансового центра "Астана", который воплотит в себе лучшие модели ведущих мировых финансовых центров и окажет положительное влияние на экономику Казахстана и развитие финансовой системы всех стран ШОС.

ТАСС
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 11.06.2018 в 12:09:42   # 680705
Quote:
29/09/2017
Через Астану пройдет гигантская магистраль "Евразия", связывающая Китай и Западную Европу высокоскоростным сообщением
Национальные перевозчики Казахстана, Беларуси и России уже занялись разработкой проекта стоимостью 118 млрд долларов США, который планируют реализовать в течение ближайших пяти лет.
Магистраль возьмет начало в Пекине и пройдет через Астану, Москву, Минск, Берлин. По ожиданиям, весь путь до Гамбурга расстояние 9447 км займет всего 20 часов.

Подготовленное в августе россиянами ТЭО проекта проходит сейчас обсуждение в правительстве и среди экспертов. В проектные рабочие группы войдут все государства-участники.

Начать строительство планируется уже в 2018 году, завершив его в течение пяти лет. В 2026 году начнутся перевозки грузов, объем которых к 2050 году планируют довести до 20 млн тонн грузов в год. Пассажиропоток ориентировочно составит 37 млн пассажиров в год. По расчетам, порядка 10-15% товарооборота между Китаем и ЕС будут перевозить сухопутным транспортом, тогда как в настоящее время это лишь 2%. Таким образом железнодорожные перевозки повысят свою конкурентоспособность.

Отмечается, что высокоскоростная магистраль "Евразия" – это крупнейший мировой проект в сфере железнодорожного транспорта, который объединит высокоскоростные транспортные системы Европы и Китая.

Что касается технических показателей, то пока скорость движения по новой магистрали не утверждена, первые годы поезда будут следовать со скоростью 200-250 км/ч.

Как передает Nur.kz, ранее главы АО "НК "КТЖ" и ОАО "РЖД" встретились для обсуждения развития железнодорожного коридора и Объединенной транспортно-логистической компании (ОТЛК). Канат Алпысбаев и Олег Белозеров подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве между компаниями по поводу повышения объемов, качества и эффективности перевозок за счет синергетических эффектов.
https://www.nur.kz/1638492-cherez-astanu-proydet-gigantskaya-magi.html
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  Skype 11.06.2018 в 13:06:51   # 680716
Кажись на пенсию пора. Что бы это сделать, нужно или отдать деньги китайцам, или опять отдать уже больше денег китайцам.
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  Joykin 11.06.2018 в 13:25:40   # 680722
Предложил уже предложенное! Как всегда...
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  Пришелец 11.06.2018 в 16:55:32   # 680752
западный Китай дорогу достроить немогут ,тонель через Куюк недоделали ,3 участка в Ванновке досих пор гравийные с ограничением 40км
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  Пришелец 11.06.2018 в 21:11:57   # 680764
Почему Астана до сих пор без газа.давным давно наши запросили неимоверный цену за транзит газа через Казахстан в Китай. Поэтому трубопровод кинули в обход Астаны. Так и с дорогой боятся что в обход через Россию она дешевле будет стоить
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