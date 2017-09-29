Назарбаев предложил построить Евразийскую высокоскоростную железнодорожную магистраль

29/09/2017

Через Астану пройдет гигантская магистраль "Евразия", связывающая Китай и Западную Европу высокоскоростным сообщением

Национальные перевозчики Казахстана, Беларуси и России уже занялись разработкой проекта стоимостью 118 млрд долларов США, который планируют реализовать в течение ближайших пяти лет.

Магистраль возьмет начало в Пекине и пройдет через Астану, Москву, Минск, Берлин. По ожиданиям, весь путь до Гамбурга расстояние 9447 км займет всего 20 часов.



Подготовленное в августе россиянами ТЭО проекта проходит сейчас обсуждение в правительстве и среди экспертов. В проектные рабочие группы войдут все государства-участники.



Начать строительство планируется уже в 2018 году, завершив его в течение пяти лет. В 2026 году начнутся перевозки грузов, объем которых к 2050 году планируют довести до 20 млн тонн грузов в год. Пассажиропоток ориентировочно составит 37 млн пассажиров в год. По расчетам, порядка 10-15% товарооборота между Китаем и ЕС будут перевозить сухопутным транспортом, тогда как в настоящее время это лишь 2%. Таким образом железнодорожные перевозки повысят свою конкурентоспособность.



Отмечается, что высокоскоростная магистраль "Евразия" – это крупнейший мировой проект в сфере железнодорожного транспорта, который объединит высокоскоростные транспортные системы Европы и Китая.



Что касается технических показателей, то пока скорость движения по новой магистрали не утверждена, первые годы поезда будут следовать со скоростью 200-250 км/ч.



Как передает Nur.kz, ранее главы АО "НК "КТЖ" и ОАО "РЖД" встретились для обсуждения развития железнодорожного коридора и Объединенной транспортно-логистической компании (ОТЛК). Канат Алпысбаев и Олег Белозеров подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве между компаниями по поводу повышения объемов, качества и эффективности перевозок за счет синергетических эффектов.