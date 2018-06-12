Трамп после встречи с Ким Чен Ыном пообещал положить конец войне с КНДР

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danilov 12 Июня 2018 в 17:26:21
«Почти 70 лет назад, подумайте об этом, 70 лет назад, невероятно кровавый конфликт оставил разоренным Корейский полуостров. В конфликте погибло бесчисленное количество людей, в том числе десятки тысяч храбрых американцев. Хотя соглашение о перемирии и было подписано, война так и не закончилась. Но теперь мы все можем надеяться, что скоро ей придет конец. И так и случится», — заявил он журналистам. Американский президент напомнил, что история знает примеры, когда вчерашние «противники становились друзьями».
Говоря о взятых сторонами на себя обязательствах, Трамп заявил, что США прекратят военные учения, проводимые совместно с Южной Кореей. Ранее Пхеньян неоднократно называл подобные учения провокациями и актами агрессии. Не исключил американский президент и вероятного вывода солдат США с территории Южной Кореи, где они остаются со времен Корейской войны. «Я хочу вывести наших солдат. Я хочу вернуть их домой», — сказал он. В то же время глава Белого дома отметил, что эта задача не является самой актуальной в повестке дня.
По словам Трампа, в обмен на эти уступки Ким Чен Ын согласился уничтожить полигон, где проводились испытания ракетных двигателей. Кроме того, американский лидер подтвердил, что в личном разговоре глава КНДР выразил свою приверженность денуклеаризации Корейского полуострова. Трамп не исключил, что ликвидация ядерного оружия в Северной Корее займет «определенный промежуток времени», однако пообещал, что этот процесс начнется «очень скоро». С уничтожением северокорейского ядерного оружия Трамп связал и возможность отмены санкций против Пхеньяна.
Взаимные обязательства, озвученные Трампом перед журналистами, не содержатся в итоговом тексте Сингапурской декларации, подписанной по итогам его переговоров с лидером КНДР. В документе лишь говорится о приверженности Вашингтона и Пхеньяна к «миру и благополучию» на Корейском полуострове и содержится обязательство поддерживать переговорный процесс, в том числе и на уровне глав внешнеполитических ведомств. Основная часть документа была перечислена в четырех пунктах. Согласно этим пунктам, КНДР и США обязались поддержать взаимное «становление новых отношений» двух стран и процесс урегулирования ситуации на Корейском полуострове. Еще одним пунктом были обозначены идентификация и обмен информацией об останках военнопленных, погибших в годы Корейской войны.
Саммит в Сингапуре стал первой в истории встречей лидеров США и КНДР. Подготовка переговоров велась несколько месяцев и сопровождалась несколькими поездками госсекретаря Майка Помпео в Пхеньян.
В годы Корейской войны, о которой напомнил журналистам Трамп, армия США выступила в составе международных сил ООН, поддержавших Южную Корею в противостоянии с социалистической КНДР, поддерживаемой СССР и Китаем. Участие в трехлетнем конфликте обошлось США в более чем 50 тыс. погибших, многие американские военнослужащие до сих пор считаются пропавшими без вести. Несмотря на заключение перемирия в 1953 году, официально стороны до сих пор не подписали мирный договор.
Автор: Георгий Тадтаев.
https://www.rbc.ru/politics/12/06/2018/5b1f88699a79472acc2fe926?from=newsfeed
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МишкаНаСевер 12.06.2018 в 17:55:47 # 680890