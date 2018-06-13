Загипа Балиева освобождена от должности указом президента

"Друзья мои, сегодня на посту уполномоченного по правам ребенка меня сменила Сауле Айтпаева.

Я поздравляю ее и нас с этим важным событием. Сауле Муханбедиановна блестящий специалист и я верю, что она сумеет реализовать поставленные перед ней задачи. Со своей стороны, я всячески буду оказывать содействие и поддержку новому уполномоченному, понимая на сколько это сложная и важная работа.



Я хотела бы поблагодарить Главу Государства за оказанное мне доверие и возможность работать на защите прав детей, для меня это был колоссальный опыт.



Благодарю и вас мои дорогие друзья, за ваши высказывания, за ваши предложения, они легли в основу многих рабочих документов".