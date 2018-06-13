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Политика
Загипа Балиева освобождена от должности указом президента
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danilov 13 Июня 2018 в 00:10:16
Распоряжением Главы государства Балиева Загипа Яхяновна освобождена от должности Уполномоченного по правам ребенка в Республике Казахстан.

Распоряжением Главы государства Айтпаева Сауле Муханбедиановна назначена Уполномоченным по правам ребенка в Республике Казахстан.

Экс-омбудсмен Загипа Балиева прокомментировала свое освобождение от должности Уполномоченного по правам ребенка в Казахстане

Информацию Балиева разместила на своей странице Facebook:

Quote:
"Друзья мои, сегодня на посту уполномоченного по правам ребенка меня сменила Сауле Айтпаева.
Я поздравляю ее и нас с этим важным событием. Сауле Муханбедиановна блестящий специалист и я верю, что она сумеет реализовать поставленные перед ней задачи. Со своей стороны, я всячески буду оказывать содействие и поддержку новому уполномоченному, понимая на сколько это сложная и важная работа.

Я хотела бы поблагодарить Главу Государства за оказанное мне доверие и возможность работать на защите прав детей, для меня это был колоссальный опыт.

Благодарю и вас мои дорогие друзья, за ваши высказывания, за ваши предложения, они легли в основу многих рабочих документов".
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  divan 13.06.2018 в 04:43:32   # 680930
после ее неадекватных действий в случае с изнасилованным ребенком из Абая, ей не отмыться, ведь защищала не интересы ребенка, а репутацию страны. Вот и слилась.
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  Nightwalker 13.06.2018 в 08:19:09   # 680935
Давай до свидания!
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