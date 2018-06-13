Загипа Балиева освобождена от должности указом президента

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danilov 13 Июня 2018 в 00:10:16
Распоряжением Главы государства Айтпаева Сауле Муханбедиановна назначена Уполномоченным по правам ребенка в Республике Казахстан.
Экс-омбудсмен Загипа Балиева прокомментировала свое освобождение от должности Уполномоченного по правам ребенка в Казахстане
Информацию Балиева разместила на своей странице Facebook:
Quote:
"Друзья мои, сегодня на посту уполномоченного по правам ребенка меня сменила Сауле Айтпаева.
Я поздравляю ее и нас с этим важным событием. Сауле Муханбедиановна блестящий специалист и я верю, что она сумеет реализовать поставленные перед ней задачи. Со своей стороны, я всячески буду оказывать содействие и поддержку новому уполномоченному, понимая на сколько это сложная и важная работа.
Я хотела бы поблагодарить Главу Государства за оказанное мне доверие и возможность работать на защите прав детей, для меня это был колоссальный опыт.
Благодарю и вас мои дорогие друзья, за ваши высказывания, за ваши предложения, они легли в основу многих рабочих документов".
Я поздравляю ее и нас с этим важным событием. Сауле Муханбедиановна блестящий специалист и я верю, что она сумеет реализовать поставленные перед ней задачи. Со своей стороны, я всячески буду оказывать содействие и поддержку новому уполномоченному, понимая на сколько это сложная и важная работа.
Я хотела бы поблагодарить Главу Государства за оказанное мне доверие и возможность работать на защите прав детей, для меня это был колоссальный опыт.
Благодарю и вас мои дорогие друзья, за ваши высказывания, за ваши предложения, они легли в основу многих рабочих документов".
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Nightwalker 13.06.2018 в 08:19:09 # 680935