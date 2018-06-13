Власти Чечни не оценили творчество Слепакова

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danilov 13 Июня 2018 в 07:56:15
Он напомнил, что Кадыров неоднократно демонстрировал свою способность выполнять сложные, даже, казалось бы, невыполнимые задачи.
В низкопробной игре в нашумевшем ролике Слепакова, который, видимо, показался смешным только ему одному и тем, кто был вокруг него, на самом деле нет ничего смешного.Джамбулат Умаров
Министр рекомендовал автору ролика избегать пошлостей в своем творчестве и обойтись без издевок над сборной страны, тем более в преддверии чемпионата. «Какое настроение он создает?» — задался вопросом Умаров.
Произведение Слепакова он охарактеризовал эпитетами «нарочито и пошло», «гадко», «низкопробно».
Умаров отметил, что у Кадырова «очень здоровое чувство юмора», поэтому репрессий в отношении автора не будет, однако посоветовал Слепакову и его коллегам-шоуменам «прекратить эксплуатировать имя Рамзана Ахматовича в разного рода пиар-акциях или коммерческих проектах».
Министр высказал мнение, что Слепакову следует извиниться перед Кадыровым и российской сборной. «Они решили позабавить публику, на мой взгляд, не очень достойным способом», — заключил Умаров.
Источник: Вести.Ru
Комментарии, по рейтингу, по дате
едридмадрид 13.06.2018 в 09:06:07 # 680942
теперь САМ Кадыров назвал Слепакова - БРАТАН и пригласил его в Чечню, чтоб написать новую песню
а слепаковская песня - понравилась Кадырову " типа юмор норм , и он наш с Кавказа"
МишкаНаСевер 13.06.2018 в 09:11:26 # 680943
поэтому репрессий в отношении автора не будет
ну хоть так... А то бы сослали в Сибирь
едридмадрид 13.06.2018 в 09:20:53 # 680946
так что дело за Даниловым или кто там за него новости цензирует
МишкаНаСевер 13.06.2018 в 09:28:12 # 680949
Цитата: едридмадрид от 13.06.2018 09:20:53
кстати я новость выложил прикольную реакцию Кадырова ( он в телграмме -канал ) высказался за песню
так что дело за Даниловым или кто там за него новости цензирует
кстати я новость выложил прикольную реакцию Кадырова ( он в телграмме -канал ) высказался за песню
так что дело за Даниловым или кто там за него новости цензирует
Может в комментарии на всякий случай?
едридмадрид 13.06.2018 в 09:30:40 # 680950
Цитата: МишкаНаСевер от 13.06.2018 09:28:12
Может в комментарии на всякий случай?
Цитата: едридмадрид от 13.06.2018 09:20:53
кстати я новость выложил прикольную реакцию Кадырова ( он в телграмме -канал ) высказался за песню
так что дело за Даниловым или кто там за него новости цензирует
кстати я новость выложил прикольную реакцию Кадырова ( он в телграмме -канал ) высказался за песню
так что дело за Даниловым или кто там за него новости цензирует
Может в комментарии на всякий случай?
точно продублирую ,
а то скрепный админ и его окружение 80% моих новостей не пропускают
едридмадрид 13.06.2018 в 09:31:59 # 680951
едридмадрид 13.06.2018 в 09:33:46 # 680952
«И вроде как в глаз твое обращение
Не тронута бровь, прости, в сокращенье
Тебе отвечает на юмор Рамзан
Про Дзюбу, Египет и пармезан
...
И четко ложится в ответе строфа:
В команде «Ахмат» я почти что ФИФА.
Дадут они фору любому Пеле,
Которого ждешь ты в сибирском селе», — пишет глава Чечни.
«Только одно обидно, несмотря на то, что Семен считает меня панацеей, все же в его песне команда во главе со мной проиграла. Это непорядок», — резюмировал Кадыров.