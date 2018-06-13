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Политика
Власти Чечни не оценили творчество Слепакова
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danilov 13 Июня 2018 в 07:56:15
Власти Чечни негативно отозвались о ролике шоумена Семена Слепакова, в котором он предлагает назначить главу республики Рамзана Кадырова тренером сборной РФ по футболу, чтобы победить на чемпионате мира. Об этом заявил министр Чечни по нацполитике Джамбулат Умаров.

Он напомнил, что Кадыров неоднократно демонстрировал свою способность выполнять сложные, даже, казалось бы, невыполнимые задачи.

В низкопробной игре в нашумевшем ролике Слепакова, который, видимо, показался смешным только ему одному и тем, кто был вокруг него, на самом деле нет ничего смешного.Джамбулат Умаров
Министр рекомендовал автору ролика избегать пошлостей в своем творчестве и обойтись без издевок над сборной страны, тем более в преддверии чемпионата. «Какое настроение он создает?» — задался вопросом Умаров.

Произведение Слепакова он охарактеризовал эпитетами «нарочито и пошло», «гадко», «низкопробно».

Умаров отметил, что у Кадырова «очень здоровое чувство юмора», поэтому репрессий в отношении автора не будет, однако посоветовал Слепакову и его коллегам-шоуменам «прекратить эксплуатировать имя Рамзана Ахматовича в разного рода пиар-акциях или коммерческих проектах».

Министр высказал мнение, что Слепакову следует извиниться перед Кадыровым и российской сборной. «Они решили позабавить публику, на мой взгляд, не очень достойным способом», — заключил Умаров.

Источник: Вести.Ru
Комментарии, по рейтингу, по дате
  едридмадрид 13.06.2018 в 09:06:07   # 680942
инфа меняется с каждой минутой ,

теперь САМ Кадыров назвал Слепакова - БРАТАН и пригласил его в Чечню, чтоб написать новую песню

а слепаковская песня - понравилась Кадырову " типа юмор норм , и он наш с Кавказа"

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  МишкаНаСевер 13.06.2018 в 09:11:26   # 680943
Quote:
поэтому репрессий в отношении автора не будет


ну хоть так... А то бы сослали в Сибирь
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  едридмадрид 13.06.2018 в 09:20:53   # 680946
кстати я новость выложил прикольную реакцию Кадырова ( он в телграмме -канал ) высказался за песню

так что дело за Даниловым или кто там за него новости цензирует
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  МишкаНаСевер 13.06.2018 в 09:28:12   # 680949
Цитата: едридмадрид от 13.06.2018 09:20:53
кстати я новость выложил прикольную реакцию Кадырова ( он в телграмме -канал ) высказался за песню

так что дело за Даниловым или кто там за него новости цензирует


Может в комментарии на всякий случай?
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  едридмадрид 13.06.2018 в 09:30:40   # 680950
Цитата: МишкаНаСевер от 13.06.2018 09:28:12
Цитата: едридмадрид от 13.06.2018 09:20:53
кстати я новость выложил прикольную реакцию Кадырова ( он в телграмме -канал ) высказался за песню

так что дело за Даниловым или кто там за него новости цензирует


Может в комментарии на всякий случай?


точно продублирую ,

а то скрепный админ и его окружение 80% моих новостей не пропускают
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  едридмадрид 13.06.2018 в 09:31:59   # 680951
«Мне песня Семена понравилась, я искренне посмеялся, только вот мое слово тверже камня, а не сыра. Не думайте, что у нас в Чечне недостаток чувства юмора, ведь оно не зависит от места проживания. И у Слепакова с чувством юмора все отлично, он же наш, с Кавказа», — написал Кадыров.
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  едридмадрид 13.06.2018 в 09:33:46   # 680952
Далее он разместил стихотворение, в котором встал на защиту российского футбола.

«И вроде как в глаз твое обращение
Не тронута бровь, прости, в сокращенье
Тебе отвечает на юмор Рамзан
Про Дзюбу, Египет и пармезан
...
И четко ложится в ответе строфа:
В команде «Ахмат» я почти что ФИФА.
Дадут они фору любому Пеле,
Которого ждешь ты в сибирском селе», — пишет глава Чечни.

«Только одно обидно, несмотря на то, что Семен считает меня панацеей, все же в его песне команда во главе со мной проиграла. Это непорядок», — резюмировал Кадыров.
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