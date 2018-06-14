Сауле Айтпаева - об инциденте с мальчиком из ЮКО и своем назначении

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danilov 14 Июня 2018 в 12:47:21
«Сначала нужно во всем системно разобраться, все посмотреть, изучить. И отсюда уже будут планы, перспективы. Первое - защита прав ребенка. Ребенок у нас - это от момента зачатия до 18 лет. В одночасье стала многомиллионной мамой. Это большая ответственность, высокое доверие Глаы государства», - сказала С. Айтпаева.
По словам омбудсмена, она обязательно уделит внимание случаю с мальчиком в Южно-Казахстанской области, потому что это связано с правами детей и их родителей, обязанностями уполномоченных органов.
С. Айтпаева также отметила, что для предотвращения подобных случаев, в первую очередь, требуется внимание родителей к своему ребенку. Второе - это работа учителей, которые также должны хорошо знать учеников. Классные часы должны быть часами взаимодействия.
По мнению С. Айтпаевой, если дети будут верить учителям, то у них будет больше уверенности. Прежде всего, нужно, чтобы дети учились и сами себя защищать, быть откровенными с родителями.
Омбудсмен также считает, что в Казахстане должен быть Кодекс родителей для того, чтобы помочь молодым родителям.
Напомним, 12 июня 2018 года Сауле Айтпаева распоряжением Главы государства была назначена Уполномоченным по правам ребенка в Республике Казахстан.
Ранее в ряде казахстанских СМИ сообщалось об изнасиловании 7-летнего школьника старшеклассниками в Южно-Казахстанской области.
https://www.inform.kz/ru/saule-aytpaeva-ob-incidente-s-mal-chikom-iz-yuko-i-svoem-naznachenii_a3287267
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