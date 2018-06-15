Правительство РФ одобрило законопроект о повышении пенсионного возраста

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danilov 15 Июня 2018 в 15:04:08
https://russian.rt.com/business/article/523014-rossiya-povishenie-pensionnogo-vozrasta
Комментарии, по рейтингу, по дате
Все мы гости 15.06.2018 в 15:18:44 # 681364
мне еси честно ваще пох на его повышение и что там творится, но этот факт меня удивляет, если ты мужик и честно избранный президент, дай пояснение - нет же народ хаватает! я царь пашли фсе нах!
MишаМашкевич 15.06.2018 в 15:28:51 # 681369
На самом деле это 1. Нету средств в бюджете 2. Ваще нету средств 3. Сегодняшние налогоплательщики (именно родившиеся в период 75 по 90) будет тяжело нам всем. Тогда был бейби бум и что с нами делать со всеми ещё государство сталкнется (если у них нет средств на эти пенсии)
KapitanNemo 15.06.2018 в 15:46:59 # 681373
Сейчас он наверно Царь или Император. Так что все по чесноку
Согласно законопроекту, пенсионный возраст для женщин составит 63 года к 2034 году, а пенсионный возраст для мужчин составит 65 лет к 2028 году. Таким образом, предусматривается длительный переходный период повышения пенсионного возраста, который начнется с 2019 года. Начиная с этого времени планка пенсионного возраста будет ежегодно повышаться на один год.
Однако те, кому сегодня 59 лет, то есть мужчины 1959 г.р. и женщины 1964 г.р., смогут выйти на пенсию в 2020 году в возрасте 61 и 56 лет соответственно. Таким образом, им придется работать не пять лет дополнительно, а лишь два года. Далее этот шаг сохранится.
Однако те, кому сегодня 59 лет, то есть мужчины 1959 г.р. и женщины 1964 г.р., смогут выйти на пенсию в 2020 году в возрасте 61 и 56 лет соответственно. Таким образом, им придется работать не пять лет дополнительно, а лишь два года. Далее этот шаг сохранится.
Значить к тому времени он не будет президентом!
Как устроится на работу хотя бы в 55???На что жить, если в 63 работы нет, ты никому хромой, слепой, после инфаркта не нужен.Да и до 65 доживает меньше половины, вторая половина еле дотягивает до 70,свыше живут единицы.
Это какая ж афера провернута, всю жизнь с работяги удерживать 22%, а в итоге ничего ему не платить.
Ну фули, путин сказал, что жить будут лучше, да только не уточнил, кто.Уже с марта наглядно видно, как жизнь улучшается:бензин подорожал, продукты подорожали, налоги подняли, пенсию оттянули, рубль рухнул и тд и тп...
А, нет, ошибся, есть достижение, теперь пенсия будет повышаться каждый год на 14 долларов, это на 1 доллар выше чем в Папуа-Новой Гвинее.
Смотрю на иностранных пенсионеров вчера в Москве - живут в отличных гостиницах, едят в ресторанах, приехали на ЧМ в "заграницу",винцо глушат на теплоходах, отдыхают по полной, для них 100 баксов за вечер не деньги, а наши старики на эту сумму выживают месяц-полтора, воду экономят, постирают в тазике а потом в бачок унитаза эту воду заливают....
Чтоб не забухать, не заколоться.
Пенсионный возраст, как морковка,
Перед осликом, что кружит у колодца.
Не достичь его, как горизонта.
Ты к нему, а он совсем не ближе.
Не спасёт позитивизм Огюста Конта.
Дайте водки и две пачки сижек.
Пьяненький уже сижу у сквера.
Жизнь прекрасна, хоть не умирай!
Пенсионный возраст это вера,
Как загробный мир, как ад и рай!
Пенсионный возраст это идол,
Образ, а под красками - фанера.
Может есть, но я давно не видел,
Не во сне, а наяву пенсионера. @ Шнур
Цитата: Manitu от 15.06.2018 17:55:42щас карандашик поточу
Путин сделал это последний на постсоветском пространстве. Ну и для сравнения гляньте пенсионный возраст в других странах. только не надо говорить про условия жизни и прочее. В той же Европе люди работают ещё дольше. И в отличии от наших работяг действительно вкалывают на работе. Я поддерживаю решение. Всё. карайте.
Путин сделал это последний на постсоветском пространстве. Ну и для сравнения гляньте пенсионный возраст в других странах. только не надо говорить про условия жизни и прочее. В той же Европе люди работают ещё дольше. И в отличии от наших работяг действительно вкалывают на работе. Я поддерживаю решение. Всё. карайте.
Цитата: Manitu от 15.06.2018 17:55:42ты воду тут не мути. Вот именно надо учитывать условия труда и размеры пенсии там и тут.
Путин сделал это последний на постсоветском пространстве. Ну и для сравнения гляньте пенсионный возраст в других странах. только не надо говорить про условия жизни и прочее. В той же Европе люди работают ещё дольше. И в отличии от наших работяг действительно вкалывают на работе. Я поддерживаю решение. Всё. карайте.
Путин сделал это последний на постсоветском пространстве. Ну и для сравнения гляньте пенсионный возраст в других странах. только не надо говорить про условия жизни и прочее. В той же Европе люди работают ещё дольше. И в отличии от наших работяг действительно вкалывают на работе. Я поддерживаю решение. Всё. карайте.
Цитата: КЕДЫ от 15.06.2018 19:05:44Ну теперь уже неизвестно.
Да хули все шло к этому. А когда кстати в Казахстане люди на пенсию выходят сейчас?
Да хули все шло к этому. А когда кстати в Казахстане люди на пенсию выходят сейчас?
Цитата: КЕДЫ от 15.06.2018 19:05:44
Да хули все шло к этому. А когда кстати в Казахстане люди на пенсию выходят сейчас?[/quote[quote name=КЕДЫ link=previd=97494#681440 date=1529067944]Да хули все шло к этому. А когда кстати в Казахстане люди на пенсию выходят сейчас?
Да хули все шло к этому. А когда кстати в Казахстане люди на пенсию выходят сейчас?[/quote[quote name=КЕДЫ link=previd=97494#681440 date=1529067944]Да хули все шло к этому. А когда кстати в Казахстане люди на пенсию выходят сейчас?
Мужики в 63 уже очень много лет. А теперь и для женщин установили 63
А, нет, ошибся, есть достижение, теперь пенсия будет повышаться каждый год на 14 долларов, это на 1 доллар выше чем в Папуа-Новой Гвинее.
еще саудитов 5-0 обыграли
Цитата: arhar от 15.06.2018 23:00:37
almako Quote:
еще саудитов 5-0 обыграли
almako Quote:
А, нет, ошибся, есть достижение, теперь пенсия будет повышаться каждый год на 14 долларов, это на 1 доллар выше чем в Папуа-Новой Гвинее.
еще саудитов 5-0 обыграли
Россия -чемпион мира!!!!
Цитата: MишаМашкевич от 15.06.2018 15:28:51Да просто все. это был второй президентский срок с 2004 по 2008,тогда он пенсионный возраст не поднял. Или вы думаете что он ясновидящий и в то время мог заглянуть на 13 лет вперед?
А где путинята? Почему самозабвенно не защищают честь?
На самом деле это 1. Нету средств в бюджете 2. Ваще нету средств 3. Сегодняшние налогоплательщики (именно родившиеся в период 75 по 90) будет тяжело нам всем. Тогда был бейби бум и что с нами делать со всеми ещё государство сталкнется (если у них нет средств на эти пенсии)
А где путинята? Почему самозабвенно не защищают честь?
На самом деле это 1. Нету средств в бюджете 2. Ваще нету средств 3. Сегодняшние налогоплательщики (именно родившиеся в период 75 по 90) будет тяжело нам всем. Тогда был бейби бум и что с нами делать со всеми ещё государство сталкнется (если у них нет средств на эти пенсии)
МишкаНаСевер 16.06.2018 в 02:20:22 # 681467