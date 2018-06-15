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Политика
Правительство РФ одобрило законопроект о повышении пенсионного возраста
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danilov 15 Июня 2018 в 15:04:08
В четверг, 14 июня, российское правительство одобрило одну из самых обсуждаемых и наиболее важных в современной России реформ. Премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал о предложениях кабмина по изменению пенсионной системы страны. Так, с 2019 года власти предлагают масштабную 15-летнюю трансформацию, в результате которой возраст выхода мужчин на пенсию повысится с сегодняшних 60 до 65 лет, а женщин — с 55 до 63 лет.



https://russian.rt.com/business/article/523014-rossiya-povishenie-pensionnogo-vozrasta
Комментарии, по рейтингу, по дате
  NeoMax 15.06.2018 в 15:13:12   # 681363
Все к этому и шло. Слишком мало рабочих на одного пенсионера
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  Все мы гости 15.06.2018 в 15:18:44   # 681364
Вот и поговорили. Пиздабол
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  Витал 15.06.2018 в 15:24:19   # 681366
мде хоть бы как то это обосновал, сказал тогда смысла не было а сейчас то-то, похуй ему как и всем снгшным царькам на народ и на то что народ думает, чо хочу то ворочу ебаный стыд
мне еси честно ваще пох на его повышение и что там творится, но этот факт меня удивляет, если ты мужик и честно избранный президент, дай пояснение - нет же народ хаватает! я царь пашли фсе нах!
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  Софруджу 15.06.2018 в 15:24:24   # 681367
Господи, в России уже лет 15 вопли и стенания по этому поводу и это будет ещё через 15 лет после принятия закона. У нас, никого не спрашивая, ба-бах - мужикам, ещё через несколько лет - ба-бах женщинам
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  Aлекс 15.06.2018 в 15:25:32   # 681368
Время идёт, Путин на пенсию не хочет
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  MишаМашкевич 15.06.2018 в 15:28:51   # 681369
А где путинята? Почему самозабвенно не защищают честь?
На самом деле это 1. Нету средств в бюджете 2. Ваще нету средств 3. Сегодняшние налогоплательщики (именно родившиеся в период 75 по 90) будет тяжело нам всем. Тогда был бейби бум и что с нами делать со всеми ещё государство сталкнется (если у них нет средств на эти пенсии)
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  KapitanNemo 15.06.2018 в 15:46:59   # 681373
"Пока я президент"
Сейчас он наверно Царь или Император. Так что все по чесноку
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  SVOY 15.06.2018 в 16:24:58   # 681382
ВамКрыш. И нам вместе с вами крыш.
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  jumanjiqz 15.06.2018 в 16:32:48   # 681384
Quote:
Согласно законопроекту, пенсионный возраст для женщин составит 63 года к 2034 году, а пенсионный возраст для мужчин составит 65 лет к 2028 году. Таким образом, предусматривается длительный переходный период повышения пенсионного возраста, который начнется с 2019 года. Начиная с этого времени планка пенсионного возраста будет ежегодно повышаться на один год.

Однако те, кому сегодня 59 лет, то есть мужчины 1959 г.р. и женщины 1964 г.р., смогут выйти на пенсию в 2020 году в возрасте 61 и 56 лет соответственно. Таким образом, им придется работать не пять лет дополнительно, а лишь два года. Далее этот шаг сохранится.

Значить к тому времени он не будет президентом!
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  almako 15.06.2018 в 16:36:39   # 681386
Путину плевать на народ, у него не хватило смелости объявить о повышении перед выборами, он не сказал об этом на прямой линии...
Как устроится на работу хотя бы в 55???На что жить, если в 63 работы нет, ты никому хромой, слепой, после инфаркта не нужен.Да и до 65 доживает меньше половины, вторая половина еле дотягивает до 70,свыше живут единицы.
Это какая ж афера провернута, всю жизнь с работяги удерживать 22%, а в итоге ничего ему не платить.
Ну фули, путин сказал, что жить будут лучше, да только не уточнил, кто.Уже с марта наглядно видно, как жизнь улучшается:бензин подорожал, продукты подорожали, налоги подняли, пенсию оттянули, рубль рухнул и тд и тп...
А, нет, ошибся, есть достижение, теперь пенсия будет повышаться каждый год на 14 долларов, это на 1 доллар выше чем в Папуа-Новой Гвинее.
Смотрю на иностранных пенсионеров вчера в Москве - живут в отличных гостиницах, едят в ресторанах, приехали на ЧМ в "заграницу",винцо глушат на теплоходах, отдыхают по полной, для них 100 баксов за вечер не деньги, а наши старики на эту сумму выживают месяц-полтора, воду экономят, постирают в тазике а потом в бачок унитаза эту воду заливают....
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  Yerla 15.06.2018 в 17:14:29   # 681400
хз .. по мне так на пенсию в нашей стране ток дурак надеется .. отношусь к 10% отчислению как к дополнительному налогу ..
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  Zoggyla 15.06.2018 в 17:27:47   # 681405
Владимир! Ты- не прав!
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  Zoggyla 15.06.2018 в 17:33:35   # 681409
Алмако, моск не е... Лучшие покажи работягу с которого высчитывают 22% официально как у нас в табульках по 10% бжикают.
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  Aлекс 15.06.2018 в 17:48:08   # 681413
Здесь нужна какая-то сноровка,
Чтоб не забухать, не заколоться.
Пенсионный возраст, как морковка,
Перед осликом, что кружит у колодца.
Не достичь его, как горизонта.
Ты к нему, а он совсем не ближе.
Не спасёт позитивизм Огюста Конта.
Дайте водки и две пачки сижек.
Пьяненький уже сижу у сквера.
Жизнь прекрасна, хоть не умирай!
Пенсионный возраст это вера,
Как загробный мир, как ад и рай!
Пенсионный возраст это идол,
Образ, а под красками - фанера.
Может есть, но я давно не видел,
Не во сне, а наяву пенсионера. @ Шнур
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  Zoggyla 15.06.2018 в 17:52:15   # 681417
Великий русский поэт Шнур.
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  Manitu 15.06.2018 в 17:55:42   # 681421
Путин сделал это последний на постсоветском пространстве. Ну и для сравнения гляньте пенсионный возраст в других странах. только не надо говорить про условия жизни и прочее. В той же Европе люди работают ещё дольше. И в отличии от наших работяг действительно вкалывают на работе. Я поддерживаю решение. Всё. карайте.
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  Zoggyla 15.06.2018 в 18:00:28   # 681425
Цитата: Manitu от 15.06.2018 17:55:42
Путин сделал это последний на постсоветском пространстве. Ну и для сравнения гляньте пенсионный возраст в других странах. только не надо говорить про условия жизни и прочее. В той же Европе люди работают ещё дольше. И в отличии от наших работяг действительно вкалывают на работе. Я поддерживаю решение. Всё. карайте.
щас карандашик поточу
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  Walter 15.06.2018 в 18:08:51   # 681426
Цитата: Manitu от 15.06.2018 17:55:42
Путин сделал это последний на постсоветском пространстве. Ну и для сравнения гляньте пенсионный возраст в других странах. только не надо говорить про условия жизни и прочее. В той же Европе люди работают ещё дольше. И в отличии от наших работяг действительно вкалывают на работе. Я поддерживаю решение. Всё. карайте.
ты воду тут не мути. Вот именно надо учитывать условия труда и размеры пенсии там и тут.
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  Walter 15.06.2018 в 18:15:58   # 681428
Ну чё путинпровооды как вам гешефт? Как в рашке? Самое главное крыммостнаш. Это все не потому что россияне плохие, не потому что работать не умеют, и только водку пьют. А потому что нехуй было творить "добро" в Украине и особенно Крыму, Сирии. Преследуя меркантильные газовые интересы узкой группы нелюдей. А дальше будет еще хуже.
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  андремас 15.06.2018 в 18:41:36   # 681435
Законопроект ...
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  КЕДЫ 15.06.2018 в 19:05:44   # 681440
Да хули все шло к этому. А когда кстати в Казахстане люди на пенсию выходят сейчас?
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  Zoggyla 15.06.2018 в 19:25:49   # 681442
Цитата: КЕДЫ от 15.06.2018 19:05:44
Да хули все шло к этому. А когда кстати в Казахстане люди на пенсию выходят сейчас?
Ну теперь уже неизвестно.
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  Софруджу 15.06.2018 в 19:45:11   # 681444
Цитата: КЕДЫ от 15.06.2018 19:05:44
Да хули все шло к этому. А когда кстати в Казахстане люди на пенсию выходят сейчас?[/quote[quote name=КЕДЫ link=previd=97494#681440 date=1529067944]Да хули все шло к этому. А когда кстати в Казахстане люди на пенсию выходят сейчас?

Мужики в 63 уже очень много лет. А теперь и для женщин установили 63
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  stasik02 15.06.2018 в 21:53:06   # 681455
Путин лжец и хулиган:

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  stasik02 15.06.2018 в 21:56:11   # 681456
Путин в 2005 году. Обещание не поднимать пенсионный возраст

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  Лысый 15.06.2018 в 22:32:26   # 681457
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  arhar 15.06.2018 в 23:00:37   # 681460
almako Quote:
А, нет, ошибся, есть достижение, теперь пенсия будет повышаться каждый год на 14 долларов, это на 1 доллар выше чем в Папуа-Новой Гвинее.

еще саудитов 5-0 обыграли
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  КЕДЫ 15.06.2018 в 23:47:25   # 681464
Цитата: arhar от 15.06.2018 23:00:37
almako Quote:
А, нет, ошибся, есть достижение, теперь пенсия будет повышаться каждый год на 14 долларов, это на 1 доллар выше чем в Папуа-Новой Гвинее.

еще саудитов 5-0 обыграли


Россия -чемпион мира!!!!
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  Джимбо 16.06.2018 в 01:33:02   # 681465
Цитата: MишаМашкевич от 15.06.2018 15:28:51
А где путинята? Почему самозабвенно не защищают честь?
На самом деле это 1. Нету средств в бюджете 2. Ваще нету средств 3. Сегодняшние налогоплательщики (именно родившиеся в период 75 по 90) будет тяжело нам всем. Тогда был бейби бум и что с нами делать со всеми ещё государство сталкнется (если у них нет средств на эти пенсии)
Да просто все. это был второй президентский срок с 2004 по 2008,тогда он пенсионный возраст не поднял. Или вы думаете что он ясновидящий и в то время мог заглянуть на 13 лет вперед?
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  МишкаНаСевер 16.06.2018 в 02:20:22   # 681467
А ну-ка, кто подскажет, когда нам наипенсию?!
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