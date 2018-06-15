Правительство РФ одобрило законопроект о повышении пенсионного возраста

Согласно законопроекту, пенсионный возраст для женщин составит 63 года к 2034 году, а пенсионный возраст для мужчин составит 65 лет к 2028 году. Таким образом, предусматривается длительный переходный период повышения пенсионного возраста, который начнется с 2019 года. Начиная с этого времени планка пенсионного возраста будет ежегодно повышаться на один год.



Однако те, кому сегодня 59 лет, то есть мужчины 1959 г.р. и женщины 1964 г.р., смогут выйти на пенсию в 2020 году в возрасте 61 и 56 лет соответственно. Таким образом, им придется работать не пять лет дополнительно, а лишь два года. Далее этот шаг сохранится.