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Политика
Касым-Жомарт Токаев: Не верю, что Нурсултан Назарбаев будет участвовать в выборах 2020 года
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danilov 21 Июня 2018 в 10:40:46
Касым-Жомарт Токаев в интервью программе "Hard Talk" на Би-Би-Си сказал, что, по его мнению, Нурсултан Назарбаев не будет участвовать в выборах Президента Казахстана в 2020 году.



Прежде всего Токаев подчеркнул, что Президент Назарбаев был избран до 2020 года, и будет он вновь избран или нет, зависит только от него.

"Я не верю, что Президент Назарбаев пойдёт на президентские выборы в 2020 году. Я не верю, потому что он очень мудрый человек, и он абсолютно разумен. И я думаю, что у нас будут выборы президента с другими кандидатами", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Ведущий спросил: "Я никогда не слышал, чтобы вы или какие-либо другие официальные лица говорили об этом достаточно ясно. Означает ли это, что вы делаете заявление?"

"Это моё личное мнение, – ответил Касым-Жомарт Токаев. – Разумеется, только от Президента зависит, пойдёт ли он на президентские выборы или нет. Но я должен сказать открыто, что я не верю, что он пойдёт на переизбрание".

На вопрос, собирается ли Токаев сам участвовать в выборах, Токаев ответил: "О, нет, я бы так не сказал".

Кроме того, спикер Сената подчеркнул, что даже если президент Назарбаев решит отойти от выборов, "он будет участвовать во внутренней и внешней политике Казахстана".

https://www.bbc.co.uk/programmes/w3cswjf2
Комментарии, по рейтингу, по дате
  KAN13 21.06.2018 в 10:49:24   # 682200

Я тоже не верю что ОН будет участвовать в выборах , думаю выборы будут участвовать в нем .
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  Manitu 21.06.2018 в 10:57:47   # 682202
Я тоже не верю, что он сам захочет. Его народ сильно уговаривать будет. Ну он и согласится.
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  GogaAshkenaz 21.06.2018 в 11:04:09   # 682204
я тоже не верю что он пойдёт на выборы, думаю он на них поползёт ;))

а если serious, то эти слова сказаны лишь для иностров, ато уже совсем неприлично когда все рейтинговые агентства говорят о гигантском политическом риске Казахстана!
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  Денис222 21.06.2018 в 11:07:16   # 682206
Поржал я знатно! О каких выборах идет речь? Нам всем кирдык без наимудрейшего, все, что сейчас мы имеем это только благодаря ему!
О, великий не прогневайся! Смиренно преклоняюсь перед тобой...но это не точно.
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