Касым-Жомарт Токаев: Не верю, что Нурсултан Назарбаев будет участвовать в выборах 2020 года

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danilov 21 Июня 2018 в 10:40:46
Прежде всего Токаев подчеркнул, что Президент Назарбаев был избран до 2020 года, и будет он вновь избран или нет, зависит только от него.
"Я не верю, что Президент Назарбаев пойдёт на президентские выборы в 2020 году. Я не верю, потому что он очень мудрый человек, и он абсолютно разумен. И я думаю, что у нас будут выборы президента с другими кандидатами", – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Ведущий спросил: "Я никогда не слышал, чтобы вы или какие-либо другие официальные лица говорили об этом достаточно ясно. Означает ли это, что вы делаете заявление?"
"Это моё личное мнение, – ответил Касым-Жомарт Токаев. – Разумеется, только от Президента зависит, пойдёт ли он на президентские выборы или нет. Но я должен сказать открыто, что я не верю, что он пойдёт на переизбрание".
На вопрос, собирается ли Токаев сам участвовать в выборах, Токаев ответил: "О, нет, я бы так не сказал".
Кроме того, спикер Сената подчеркнул, что даже если президент Назарбаев решит отойти от выборов, "он будет участвовать во внутренней и внешней политике Казахстана".
https://www.bbc.co.uk/programmes/w3cswjf2
Комментарии, по рейтингу, по дате
Я тоже не верю что ОН будет участвовать в выборах , думаю выборы будут участвовать в нем .
GogaAshkenaz 21.06.2018 в 11:04:09 # 682204
а если serious, то эти слова сказаны лишь для иностров, ато уже совсем неприлично когда все рейтинговые агентства говорят о гигантском политическом риске Казахстана!
О, великий не прогневайся! Смиренно преклоняюсь перед тобой...но это не точно.