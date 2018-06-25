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Политика
Эрдоган победил на президентских выборах в Турции
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danilov 25 Июня 2018 в 10:00:50
После оглашения первых результатов голосования на выборах президента и парламента Турции на улицах Стамбула начались празднования победы Реджепа Тайипа Эрдогана и возглавляемой им Партии справедливости и развития. Об этом сообщает "Анадолу".

На воскресных президентских выборах в Турции Эрдоган набирает 52,7 процента голосов по результатам подсчета 95 процентов бюллетеней.

Турецкого лидера поздравили президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, эмир Катара Тамим аль-Тани, президент Судана Омар аль-Башир, президент Палестины Махмуд Аббас, премьеры Албании Эди Рама и Венгрии Виктор Орбан, председатель президиума Боснии и Герцеговины Бакир Изетбегович, министр иностранных дел Греции Никос Котзиас и вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Айссами.

Толпы людей с флагами Турции и символикой Партии справедливости и развития собрались в районе Тарабья, где расположена резиденция главы государства "Хубер" и скандируют лозунги в поддержку Эрдогана.

Проезжающие мимо автомобили сигналят в знак поддержки сторонников действующего главы государства и правящей партии.

Вблизи резиденции главы государства припаркован избирательный автобус с которого Эрдоган неоднократно обращался к избирателям.

Толпы сторонников правящей партии собрались также в районе Кысыклы, где расположен дом Реджепа Тайипа Эрдогана.

Представители Партии справедливости и развития установили в районе Кысыклы мониторы с тем, чтобы граждане могли проследить за выступлением главы государства.

https://www.aa.com.tr/ru/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Максимыч 25.06.2018 в 10:24:09   # 682657
Молодец, Владимир Абишевич Ердоган!
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  KAN13 25.06.2018 в 12:05:59   # 682663

Ура товарищи ! .
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  РусланY 25.06.2018 в 16:03:29   # 682672
И это нам тож хорошо, перемены в тех краях нежелательны сейчас. (Чисто мое мнение)
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