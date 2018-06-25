Эрдоган победил на президентских выборах в Турции

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danilov 25 Июня 2018 в 10:00:50
На воскресных президентских выборах в Турции Эрдоган набирает 52,7 процента голосов по результатам подсчета 95 процентов бюллетеней.
Турецкого лидера поздравили президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, эмир Катара Тамим аль-Тани, президент Судана Омар аль-Башир, президент Палестины Махмуд Аббас, премьеры Албании Эди Рама и Венгрии Виктор Орбан, председатель президиума Боснии и Герцеговины Бакир Изетбегович, министр иностранных дел Греции Никос Котзиас и вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Айссами.
Толпы людей с флагами Турции и символикой Партии справедливости и развития собрались в районе Тарабья, где расположена резиденция главы государства "Хубер" и скандируют лозунги в поддержку Эрдогана.
Проезжающие мимо автомобили сигналят в знак поддержки сторонников действующего главы государства и правящей партии.
Вблизи резиденции главы государства припаркован избирательный автобус с которого Эрдоган неоднократно обращался к избирателям.
Толпы сторонников правящей партии собрались также в районе Кысыклы, где расположен дом Реджепа Тайипа Эрдогана.
Представители Партии справедливости и развития установили в районе Кысыклы мониторы с тем, чтобы граждане могли проследить за выступлением главы государства.
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