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Политика
В состав США захотели принять 51-й штат
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GoodZone 29 Июня 2018 в 09:39:39
В США рассмотрят возможность признать Пуэрто-Рико американским штатом. Соответствующий законопроект в Конгресс внесла представительница архипелага в Палате представителей Дженнифер Гонсалес-Колон.

Согласно законопроекту, Пуэрто-Рико войдет в состав США не позднее 1 января 2021 года. Его поддержали 36 конгрессменов.

Дженнифер Гонсалес-Колон отметила, что остров остается старшей в мире колонией. По ее мнению, принятие законопроекта позволит положить конец неравноправию американцев, проживающих в Пуэрто-Рико.

12 июня 2017 года был проведен референдум, где 97 процентов населения архипелага высказались за вхождение в состав США на правах штата. Итоги плебисцита носили рекомендательный характер. Для окончательного включения Пуэрто-Рико в состав Соединённых Штатов необходимо решение Конгресса США.

Пуэрто-Рико — зависимая от США территория, находится под управлением штатов, но не является их неотъемлемой частью. Пуэрториканцы имеют двойное гражданство — Пуэрто-Рико и США, без права участия в выборах президента США.

https://lenta.ru/news/2018/06/29/51/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Manitu 29.06.2018 в 10:10:29   # 683340
Это же аннексия, оккупация. Срочно нужно санкции вводить. Куда только смотрит мировая общественность и ООН. Или им можно?
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