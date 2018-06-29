Головкин подарил Назарбаеву свои чемпионские пояса (фото)

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едридмадрид 29 Июня 2018 в 16:25:12
- Соотечественники очень внимательно следят за твоими боями. Ты достойно представляешь Казахстан, не забываешь о своей родине и везде о ней рассказываешь. Мы гордимся тобой. Тебя ожидает очень важный бой в сентябре. От имени всех казахстанцев желаю тебе успехов в этом деле, - сказал Нурсултан Назарбаев.
Глава государства подчеркнул большую роль Геннадия Головкина в популяризации спорта в Казахстане и повышении международного имиджа страны.
- В своем весе ты непревзойденный, тебе присвоили звание самого нокаутирующего боксера, не имеющего ни одного поражения. Это – большие достижения и хорошая пропаганда нашего спорта и Казахстана в целом. Мы по достоинству оцениваем твои усилия. Если будет возможность провести бой в Казахстане, мы будем способствовать и помогать этому, - отметил Президент Казахстана.
В свою очередь Г.Головкин поблагодарил Нурсултана Назарбаева за личную поддержку, огромный вклад и внимание, оказываемое развитию спорта в Казахстане, в том числе школы бокса.
- Со своей стороны, я приложу все силы для дальнейшего прославления страны на международных аренах. Если все сложится благополучно, мы планируем провести бой в Казахстане. Я считаю, что наш народ заслуживает такого большого зрелища. Я думаю, что всем будет интересно посмотреть столь значительное событие, - сказал Г.Головкин.
Также боксер подарил Президенту Казахстана свои чемпионские пояса по боксу среди профессионалов по версиям WBC, WBA (Super), IBO и IBF.
По завершении встречи Глава государства наградил Г.Головкина орденом «Первый Президент Республики Казахстан – Лидер Нации Нурсултан Назарбаев».
http://www.akorda.kz/ru/events/akorda_news/meetings_and_receptions/vstrecha-s-chempionom-mira-po-boksu-sredi-professionalov-po-versiyam-wbc-wba-super-ibo-gennadiem-golovkinym?q=%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%BD#3
Комментарии, по рейтингу, по дате
МишкаНаСевер 29.06.2018 в 16:46:05 # 683400
зачем так поступил Гена?
и че за орден такой в честь себя любимого что ли?
Цитата: mitrich78 от 29.06.2018 17:44:11
два вопроса:
зачем так поступил Гена?
и че за орден такой в честь себя любимого что ли?
два вопроса:
зачем так поступил Гена?
и че за орден такой в честь себя любимого что ли?
1. ХЗ
2. "По завершении встречи Глава государства наградил Головкина орденом "Первый Президент Республики Казахстан - Лидер Нации Нурсултан Назарбаев", - отмечает пресс-служба Главы государства.