С сайта Навального удалили упоминания о поддержке пенсионной реформы

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GoodZone 05 Июля 2018 в 13:39:48
Команда блогера Алексея Навального пыталась скрыть его прежнюю позицию по повышению пенсионного возраста. Напомним, еще в 2014 году Партия прогресса Навального требовала повысить пенсионный возраст. А сейчас, когда правительство объявило о пенсионной реформе, Навальный стал жестким критиком этих предложений.
Попытку соратников Навального скрыть следы такой позиции выявил телеграм-канал «Минправды». В частности, с сайта Партии прогресса «куда-то внезапно исчезла» программа партии, в которой как раз сказано о том, что пенсионный возраст надо повышать: если со страницы попытаться перейти по ссылке «Программа партии», никакого документа там не обнаружится. Это видно на скриншоте.
Однако команда сайта не удалила PDF-файл, а просто поменяла ссылку на странице «О партии», адресовав ее на несуществующий документ. Сам же файл с программой Партии прогресса образца 2014 года по-прежнему лежит на сайте, и там все те же пункты про пенсионный возраст.
На основании сервисов по проверке последнего времени модификации сайта можно сделать вывод о том, что применяемая в настоящий момент ссылка была создана и последний раз изменена 21 января 2018 года (параметр last-modified). Ошибка «301 Moved Permanently» показывает, что страница была удалена или скрыта веб-мастером.
Дополнительная проверка через ввод ссылки в поисковую строку «Яндекса» или Google показывает, что индексации страницы нет, что еще раз подтверждает тезис о ее сокрытии или удалении.
Дополнительным свидетельством факта подмены (удаления) или сокрытия действующей ссылки является индексируемость изначальной ссылки через поисковые системы. Ссылка открывает скачивание файла.
Вместо слова «Platform!» используется фраза «Программа_1». Работающая ссылка была создана при загрузке программы партии в 2014 году.
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https://vz.ru/news/2018/7/4/653305.html