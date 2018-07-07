Астану вновь предложили назвать именем Назарбаева.

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Гоги80 07 Июля 2018 в 22:49:19
"Я от всей души поздравляю жителей прекрасного города Астана и всех казахстанцев с великолепной датой — 20-летием города. Города, который построил Нурсултан Назарбаев. Я думаю, не Астана нужно называть, а именем вашего президента. Мы его очень любим и гордимся, что у нашего президента, Владимира Владимировича Путина и Нурсултана Абишевича прекрасные отношения. Мы рады этому", — сказала Терешкова корреспонденту Sputnik во время рабочего визит делегации Государственной Думы в столицу Казахстана.
В 2016 году казахстанские депутаты предлагали отразить имя первого президента Казахстана в названии столицы в декларации 25-летия независимости Казахстана. Рассматривались варианты переименования Астаны в "Нурсултан" или "Назарбаев". Однако сам глава государства эту идею отверг.
В марте 2017 года депутаты парламента вновь подняли вопрос о том, чтобы увековечить имя лидера нации в названии столицы. Однако идея снова была отвергнута.
В декабре того же года, накануне Дня Первого Президента в Алматы переименовали улицу Фурманова в честь Нурсултана Назарбаева.
Отметим, что как в Казахстане, так и в других странах есть объекты, названные именем Нурсултана Назарбаева. Это Назарбаев Интеллектуальная школа и Назарбаев Университет в столице Казахстана. В горах Алматы есть Пик Нурсултан на северном склоне Тянь-Шаньского хребта Заилийского Алатау.
Новые сорта тюльпанов и хризантем названы в честь казахстанского лидера в Голландии и Японии.
Любят Назарбаева в Турции — здесь в его честь поставлен памятник и названы проспекты в четырех городах.
Также имя Назарбаева носит лицей в Грозном — столице Чеченской Республики.
Источник: Sputnik Казахстан
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Цитата: LeXx от 07.07.2018 23:44:38
А что не Москву в Путинград?
А что не Москву в Путинград?
;)))
Трампингтон.
при его жизни хотите переименовать его детише которым он гордится ,
вы чего с ума сошли чтоли
Астану вновь предложили назвать именем Назарбаева
Да назовите уже,а. Что за потуги?