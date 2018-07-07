Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Политика
Астану вновь предложили назвать именем Назарбаева.
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Гоги80 07 Июля 2018 в 22:49:19
Первая женщина-космонавт, депутат Госдумы России Валентина Терешкова поздравила казахстанцев с Днем столицы и предложила назвать ее в честь президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

"Я от всей души поздравляю жителей прекрасного города Астана и всех казахстанцев с великолепной датой — 20-летием города. Города, который построил Нурсултан Назарбаев. Я думаю, не Астана нужно называть, а именем вашего президента. Мы его очень любим и гордимся, что у нашего президента, Владимира Владимировича Путина и Нурсултана Абишевича прекрасные отношения. Мы рады этому", — сказала Терешкова корреспонденту Sputnik во время рабочего визит делегации Государственной Думы в столицу Казахстана.

В 2016 году казахстанские депутаты предлагали отразить имя первого президента Казахстана в названии столицы в декларации 25-летия независимости Казахстана. Рассматривались варианты переименования Астаны в "Нурсултан" или "Назарбаев". Однако сам глава государства эту идею отверг.

В марте 2017 года депутаты парламента вновь подняли вопрос о том, чтобы увековечить имя лидера нации в названии столицы. Однако идея снова была отвергнута.

В декабре того же года, накануне Дня Первого Президента в Алматы переименовали улицу Фурманова в честь Нурсултана Назарбаева.

Отметим, что как в Казахстане, так и в других странах есть объекты, названные именем Нурсултана Назарбаева. Это Назарбаев Интеллектуальная школа и Назарбаев Университет в столице Казахстана. В горах Алматы есть Пик Нурсултан на северном склоне Тянь-Шаньского хребта Заилийского Алатау.

Новые сорта тюльпанов и хризантем названы в честь казахстанского лидера в Голландии и Японии.

Любят Назарбаева в Турции — здесь в его честь поставлен памятник и названы проспекты в четырех городах.

Также имя Назарбаева носит лицей в Грозном — столице Чеченской Республики.

Источник: Sputnik Казахстан
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Che 07.07.2018 в 23:10:13   # 684459
Депутатам везде делать нех...
поощрить (2) | покарать
  LeXx 07.07.2018 в 23:44:38   # 684461
А что не Москву в Путинград?
поощрить (5) | покарать
  Dragon 07.07.2018 в 23:48:53   # 684462
Ей оттуда виднее?!
поощрить | покарать
  РусланY 07.07.2018 в 23:52:52   # 684463
Ага, каждый город (деревню, село, аул, разъезд, станцию, ...)именем акима давайте, они ведь тоже вносят лепту за свою территорию.
поощрить (1) | покарать
  РусланY 07.07.2018 в 23:53:51   # 684464
поощрить (1) | покарать
  Dulat 08.07.2018 в 00:11:22   # 684465
город Акмола переименовал в название Астана столицы Казахстана сам Нурсултан Абишевич ,
при его жизни хотите переименовать его детише которым он гордится ,
вы чего с ума сошли чтоли
поощрить | покарать
  Dior 08.07.2018 в 01:38:09   # 684468
Quote:
Астану вновь предложили назвать именем Назарбаева

Да назовите уже,а. Что за потуги?
поощрить (1) | покарать
  vvka 08.07.2018 в 01:59:43   # 684469
Как уже зае....
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь