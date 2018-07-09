Сборная Хорватии, полит. заявление

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danilov 09 Июля 2018 в 11:14:49
7 июля на стадионе «Фишт» в Сочи состоялся матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу, в рамках которого сборная России встречалась с командой Хорватии. После ничьей в основное и дополнительное время исход игры решился в серии пенальти, где более точными оказались хорватские футболисты — 4:3.
Автором одного из голов в составе команды Златко Далича стал защитник Домагой Вида. Именно он впоследствии «засветил» свое имя не только на табло, но и в прессе.
После матча Вида и бывший полузащитник сборной Хорватии Огнен Вукоевич записали видеоролик, в котором посвятили победу над Россией Украине.
«Слава Украине! Эта победа за «Динамо» и за Украину. Давай-давай! Хорватия, вперед», — сказали футболисты.
Под «Динамо» игрок имел в виду киевский клуб, ведь оба игрока провели немалую часть своей карьеры именно там. Вида защищал цвета киевлян пять сезонов — в период с 2013 по 2017 год, лишь в декабре перейдя в турецкий «Бешикташ».
Вукоевич и вовсе отдал киевскому «Динамо» семь лет своей карьеры. Примечательно, что около четырех месяцев Огнен входил в состав московского «Спартака», перейдя в стан красно-белых на правах аренды.
Сейчас же 34-летний хорват является скаутом киевской команды.
В послематчевом комментарии Вида отметил, что к данной видеозаписи надо относиться с юмором, ведь «ничего провокационного» в нем нет.
«Действительно ли я имел в виду, что эта победа посвящена Украине? Нет. Эта победа — для Хорватии. Никакой политики. Это шутка. У меня там друзья со времен «Динамо» Киев, ничего другого я в виду не имел», — сказал Вида, заявив, что не видит причин, по которым россияне могут не оценить данную «шутку».
При этом он успел признаться в симпатиях в гражданам России.
«Я люблю русских людей. Это была просто шутка», — добавил хорватский защитник.
Однако оценит ли эту шутку дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА), большой вопрос.
Напомним, на этом чемпионате мира уже случались эпизоды, когда футболисты привлекали к себе внимание, выражая свою политическую позицию. В частности, полузащитники сборной Швейцарии Гранит Джака и Шердан Шакири были оштрафованы на 10 тысяч швейцарских франков по итогам матча с командой Сербии.
Тогда оба игрока стали авторами победных голов. Во время празднования забитого мяча и Джака, и Шакири скрестили руки перед грудью, изобразив орла, который напоминает герб Албании.
Дело в том, что Гранит и Шердан являются швейцарцами албанского происхождения. Данный жест был оценен как провокационный по отношению к Сербии (албанские и сербские народы имеют напряженные взаимоотношения), в результате чего футболисты были оштрафованы.
Примечательно, что за данный поступок они рисковали быть дисквалифицированными на два матча. То же самое касалось и капитана сборной Швейцарии Штефана Лихштайнера, однако правый защитник избежал серьезного наказания и был оштрафован на 5 тысяч франков.
Теперь не исключено, что дисциплинарный комитет рассмотрит новый случай и применит санкции по отношению к Виде и Вукоевичу.
Напомним, что, одержав победу над российской командой, сборная Хорватии добилась выхода в полуфинал чемпионат мира. В рамках 1/2 финала мундиаля подопечные Далича встретятся со сборной Англии, которая ранее одолела шведов со счетом 2:0. Об этом сообщает Рамблер. Далее:
https://sport.rambler.ru/football/40278792/?utm_content=rsport&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
ФИФА может дисквалифицировать хорватского футболиста за лозунг «Слава Украине»
Международная федерация футбола (ФИФА) может дисквалифицировать защитника сборной Хорватии Домагоя Виду и тренера Огнена Вукоевича за лозунг «Слава Украине» после матча 1/4 финала чемпионата мира 2018 с национальной командой России.
«ФИФА обрабатывает различные отчёты по матчу, в том числе потенциальные доказательства по данному вопросу», — цитирует заявление ФИФА The Sun.
В федерации отметили, что не вынесут вердикт по поводу этого эпизода, пока не соберут все материалы.
В соответствии с дисциплинарным кодексом ФИФА члены сборной Хорватии могут быть дисквалифицированы на два матча, а также должны будут уплатить денежный штраф.
Ранее защитник сборной Хорватии Домагой Вида прокомментировал слова, сказанные после победы над сборной России в матче 1/4 финала чемпионата мира 2018 года.
https://russian.rt.com/sport/news/534353-fifa-diskvalifikaciya-vida
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