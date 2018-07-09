Новость про китайцев расстроила главу Мининформа.

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Гоги80 09 Июля 2018 в 15:37:47
Абаев, как выяснилось, отдает предпочтение традиционным СМИ.
"Другое дело, что есть проблема Fake news, которую с каждым годом обсуждают все больше и больше. Я боюсь, что эта тенденция какое-то время продолжится. Всем хочется поймать "хайп", но нельзя забывать об ответственности за распространение ложных новостей. Это серьезный фактор, есть тонкая грань между шуткой и дезинформацией", — сказал Абаев после пресс-конференции в Астане.
Министр добавил, что сам попал на "утку", которая распространялась в Сети.
"Меня расстроила одна новость. Насколько я помню, речь шла о том, что в одном из городов Казахстана, вроде в Сарыозеке, находятся только граждане Китайской Народной Республики. На самом деле это оказалось абсолютным фейком, там работали граждане Казахстана", — сказал Даурен Абаев.
Ранее Абаев заявлял, что "китайцы не рвутся в Казахстан", а в казахстанском обществе есть "китаефобия".
Глава ведомства в понедельник рассказал журналистам о предстоящей конференции Media-2020 в Астане, в рамках которой выступят представители теле-и радиокомпаний Европы и Азии.
Источник: Sputnik Казахстан
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