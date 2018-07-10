Пенсионный фонд России: яхты, «Лексусы» и дачи на Кипре

хе хе ,админ новость не моя, что то вы там со своей ватной шоблой попутали ,я такую новость не скидывалp.s. наведи порядок , а то уже приписывают что не надо , а мои нвости или тупо сливают или добавляют и публикуют тут под никами всяких гостей