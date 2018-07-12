Нетаньяху дал Путину гарантии по поводу Сирии

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danilov 12 Июля 2018 в 17:14:02
Нетаньяху сказал, что его страна хочет только убрать из Сирии иранские силы, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.
Он попросил Россию содействовать выводу сил Ирана.
При этом Нетаньяху заявил, что Израиль «не будет предпринимать никаких действий против режима Асада».
Сам Нетаньяху в Facebook назвал встречу с Путиным «очень важной». Он сообщил, что «подчеркнул ясную позицию Израиля», который «против любого присутствия Ирана в Сирии», передает ТАСС.
FB видео
Нетаньяху обсудил с Путиным сбитый Израилем сирийский беспилотник.
«Мы продолжим решительно реагировать в подобных ситуациях», – заявил Нетаньяху.
Напомним, сообщалось, что сбит беспилотный летательный аппарат, который приближался со стороны Сирии к границе Израиля.
Взгляд