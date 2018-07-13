Как посмел!?

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 13 Июля 2018 в 12:23:11
Комментарии, по рейтингу, по дате
Демократия однако , наши то когда осмелятся рот открыть ?.
Цитата: Walter от 13.07.2018 13:02:57
Пиздец какая гениальная формулировка экстремизма. Прецендент? Не знаю . Ну где путинопроводы ваш выход. Парень чётко изложил то что я вам никак не могу на протяжении последнего времени втолдычить.
Пиздец какая гениальная формулировка экстремизма. Прецендент? Не знаю . Ну где путинопроводы ваш выход. Парень чётко изложил то что я вам никак не могу на протяжении последнего времени втолдычить.
Уважаемый, вы к кому сейчас обращаетесь?
Он думает когда чувак прёт против системы, то система не должна оказывать никакого давления на покушающегося!
Ну подали иск, что тут такого, на любого могут подать?! Наймёт адвоката, проведут экспертизу, оправдают, и чел станет героем.
Цитата: Walter от 13.07.2018 13:02:57А вы кто будете? Какой масти? Социалист? А может вы совок недоученный,которому в школе никак привить не могли , что правительство при любом строе выражает интересы господствующего класса. Не, в вашей школе такое уже не проходили - ведь это пропаганда коммунистических взглядов. Вы уж определитесь.
Пиздец какая гениальная формулировка экстремизма. Прецендент? Не знаю . Ну где путинопроводы ваш выход. Парень чётко изложил то что я вам никак не могу на протяжении последнего времени втолдычить.
Пиздец какая гениальная формулировка экстремизма. Прецендент? Не знаю . Ну где путинопроводы ваш выход. Парень чётко изложил то что я вам никак не могу на протяжении последнего времени втолдычить.
MишаМашкевич 13.07.2018 в 14:58:08 # 685368
Полное видео, а то его слова про вливание денег в экономику США и войну в Сирии вырезали.
Цитата: Zoggyla от 13.07.2018 18:09:06
Кино, а вы латентнтный коммунист! Чего стисняетесь коменты оставить? И вообще интересно какого хуя вас так возбуждает соседская лошадь? Менталитет советский покоя не дает?
Кино, а вы латентнтный коммунист! Чего стисняетесь коменты оставить? И вообще интересно какого хуя вас так возбуждает соседская лошадь? Менталитет советский покоя не дает?
Кина не будет...
Цитата: MишаМашкевич от 13.07.2018 14:58:08
Я с ним постою вместе! Молодец! Не в бровь,а в глаз.
Я с ним постою вместе! Молодец! Не в бровь,а в глаз.
Миша, постоять, это как-то банально, готова ли ты отказаться от благ цивилизации и последовать за ним в Сибирь!?