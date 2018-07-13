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Политика
Как посмел!?
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danilov 13 Июля 2018 в 12:23:11
Депутата Николая Бондаренко, за заявление о «пенсионной реформе» на заседании Саратовской областной думы обвинили в экстремизме. Сообщение в органы полиции поступило от спикера облдумы, члена «Единой России» Ивана Кузьмина.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  KAN13 13.07.2018 в 12:58:44   # 685343

Демократия однако , наши то когда осмелятся рот открыть ?.
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  Walter 13.07.2018 в 13:02:57   # 685345
Пиздец какая гениальная формулировка экстремизма. Прецендент? Не знаю . Ну где путинопроводы ваш выход. Парень чётко изложил то что я вам никак не могу на протяжении последнего времени втолдычить.
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  GoodZone 13.07.2018 в 13:31:26   # 685347
Цитата: Walter от 13.07.2018 13:02:57
Пиздец какая гениальная формулировка экстремизма. Прецендент? Не знаю . Ну где путинопроводы ваш выход. Парень чётко изложил то что я вам никак не могу на протяжении последнего времени втолдычить.


Уважаемый, вы к кому сейчас обращаетесь?
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  Пермяк 13.07.2018 в 14:23:11   # 685357
Уважаемый не понимает разницы межу тем, что на депутата накатали заяву, и депутата отправили в ГУЛАГ.
Он думает когда чувак прёт против системы, то система не должна оказывать никакого давления на покушающегося!
Ну подали иск, что тут такого, на любого могут подать?! Наймёт адвоката, проведут экспертизу, оправдают, и чел станет героем.
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  Zoggyla 13.07.2018 в 14:27:15   # 685359
Цитата: Walter от 13.07.2018 13:02:57
Пиздец какая гениальная формулировка экстремизма. Прецендент? Не знаю . Ну где путинопроводы ваш выход. Парень чётко изложил то что я вам никак не могу на протяжении последнего времени втолдычить.
А вы кто будете? Какой масти? Социалист? А может вы совок недоученный,которому в школе никак привить не могли , что правительство при любом строе выражает интересы господствующего класса. Не, в вашей школе такое уже не проходили - ведь это пропаганда коммунистических взглядов. Вы уж определитесь.
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  Pole13 13.07.2018 в 14:48:42   # 685366
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  MишаМашкевич 13.07.2018 в 14:58:08   # 685368
Я с ним постою вместе! Молодец! Не в бровь,а в глаз.
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  Pole13 13.07.2018 в 15:22:23   # 685372

Полное видео, а то его слова про вливание денег в экономику США и войну в Сирии вырезали.
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  Ilya. 13.07.2018 в 15:24:06   # 685373
Сложно не согласиться со сказанным. Действительно, если бы хотели избежать увеличения возрастного барьера, нашли бы средства.
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  Zoggyla 13.07.2018 в 18:09:06   # 685396
Кино, а вы латентнтный коммунист! Чего стисняетесь коменты оставить? И вообще интересно какого хуя вас так возбуждает соседская лошадь? Менталитет советский покоя не дает?
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  GoodZone 13.07.2018 в 18:31:49   # 685398
Цитата: Zoggyla от 13.07.2018 18:09:06
Кино, а вы латентнтный коммунист! Чего стисняетесь коменты оставить? И вообще интересно какого хуя вас так возбуждает соседская лошадь? Менталитет советский покоя не дает?


Кина не будет...
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  ГОРЫНЫЧ 13.07.2018 в 20:05:13   # 685408
Цитата: MишаМашкевич от 13.07.2018 14:58:08
Я с ним постою вместе! Молодец! Не в бровь,а в глаз.

Миша, постоять, это как-то банально, готова ли ты отказаться от благ цивилизации и последовать за ним в Сибирь!?
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