Назарбаев: Медобслуживание ухудшилось, образование стало дорогим

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KAN13 19 Июля 2018 в 17:17:25
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с премьер-министром Бакытжаном Сагинтаевым, сообщает пресс-служба Акорды.
Глава государства подчеркнул, что, несмотря на рост показателей социально-экономического развития, принятые государством программы не охватывают население в полной мере.
"Завершилось первое полугодие. Показатели демонстрируют рост. В целом благосостояние населения хорошее. Мы приняли индустриальную, инфраструктурную и социальные программы. Но местные исполнительные органы и министерства не доводят их до конца, утверждённые программы не доходят до регионов", – заявил глава государства.
Нурсултан Назарбаев отметил снижение качества медицинского обслуживания и образования, указав на рост тарифов на коммунальные услуги и стоимости обучения в вузах страны.
"Стоимость коммунальных услуг выросла. Медицинское обслуживание ухудшилось. Образование стало дорогим. Молодёжь предпочитает российские вузы из-за низкого качества подготовки в наших университетах. Такие проблемы становятся всё более насущными для нашего общества", – сказал Нурсултан Назарбаев.
Президент остановился на вопросах повышения роли малого и среднего бизнеса в экономике страны, а также формирования профессионального государственного аппарата.
Нурсултан Назарбаев отметил важность качественной реализации "Пяти социальных инициатив" и программы инфраструктурного развития, а также акцентировал внимание на вопросе дорожного строительства в регионах.
Президент Казахстана поручил Правительству обеспечить более качественное исполнение принятых государственных и отраслевых программ и тщательный контроль за их реализацией.
https://informburo.kz/novosti/nazarbaev-medobsluzhivanie-uhudshilos-obrazovanie-stalo-dorogim-.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
МишкаНаСевер 19.07.2018 в 17:47:15 # 686199
alpha_portal 19.07.2018 в 20:15:17 # 686251
Цитата: Денис222 от 19.07.2018 19:37:25
Поручил правительству обеспечить более качественное исполнение... а воз и ныне там...столько лет вот уже...или они его не уважают или он после таких слов говорит им, что он не серьезно...
Поручил правительству обеспечить более качественное исполнение... а воз и ныне там...столько лет вот уже...или они его не уважают или он после таких слов говорит им, что он не серьезно...
Так он же не решает же больше ничего. Он лицо государства на мировой арене. Страной правят чинуши, которым мягко говоря начихать и на качество своей работы.
Ни мидицины ни образования - нет!
Еще и все деятели этих заведений - хотят много денег за свой непрофеанализм. И каждый врач из себя строит профессора, хотя грошь цена его знаниям.
По скорой недавно забрали с невыносимой болью в желудке. Проволялся на кушетке без подушки в приемном отделении фосфорника, позвоночник скрючелся в зюзю. В итоге сделали димидрол и сказали: "хирургии нет" идите домой попейте креончику! апплодисменты!
Я думаю даже можно не комментировать.
Нпт у нас медицины. И образования нет.
И тут хоть обосрись: если мозги из Казахстана утекли давным давно - на самородков надееться можно и сто лет ждать своей ученой базы.
МишкаНаСевер 19.07.2018 в 21:21:19 # 686261
Цитата: Денис222 от 19.07.2018 19:37:25
Поручил правительству обеспечить более качественное исполнение... а воз и ныне там...столько лет вот уже...или они его не уважают или он после таких слов говорит им, что он не серьезно...
Поручил правительству обеспечить более качественное исполнение... а воз и ныне там...столько лет вот уже...или они его не уважают или он после таких слов говорит им, что он не серьезно...
Он пальцы крестиком крестиком держит, когда говорит такое