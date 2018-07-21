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Политика
Путин прокомментировал повышение пенсионного возраста
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danilov 21 Июля 2018 в 09:23:27
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Walter 21.07.2018 в 09:50:44   # 686530
Войну на Украине и в Сирии надо прекратить. И будет счастье пенсионерам.
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  МишкаНаСевер 21.07.2018 в 10:04:47   # 686534
Блин, вот чего у него не отнять - это то, как он общается, вот он, избранник народа, вышел, объяснил, рассказал.

А нам чего прекратить, чтобы пенсионерам было счастье?
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  Пермяк 21.07.2018 в 10:23:01   # 686539
Цитата: Walter от 21.07.2018 09:50:44
Войну на Украине и в Сирии надо прекратить. И будет счастье пенсионерам.


В Сирии уже давно никого не бомбЯт.
Про войну на Украине вобще смех.
Денег на счетах ПФР достаточно, будет мало - всегда можно взять из бесчисленных резервов Нацбанка.
Тут вопрос именно в том, что государство желает скинуть с себя ответственность за пенсов. Что-бы они статку не портили.
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  Blackadder 21.07.2018 в 10:51:56   # 686544
Quote:
Войну на Украине и в Сирии надо прекратить.


А, еще России нужно вывести свои войска из Лимпопо и прекратить поддержку кровавого диктатора Айболита.

Если серьезно, то власти РФ решили сэкономить на народе и сэкономленные деньги перераспределить олигархам. Ведь капитал нанимает на работу правительство, а не народ его избирает.
Вот и становится актуальным лозунг, который в виде шутки вывешивали на 7 ноября в прошлом году: Ильич проснись, они охуели!
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  MишаМашкевич 21.07.2018 в 10:59:21   # 686545
Да воружается он. Для чего конечно вопрос хороший. Но прям армию свою поднял знатно. Вот куда бабки уходят и шли.
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  almako 21.07.2018 в 11:29:36   # 686547
пздбол...
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  Ал 21.07.2018 в 11:35:23   # 686548
Цитата: MишаМашкевич от 21.07.2018 10:59:21
Да воружается он. Для чего конечно вопрос хороший.
"Противоиранские" противоракеты, которые начали устанавливать по периметру границ РФ в 2007 году ничего не подсказывают?
А апрельский саммит НАТО в 2008 году, на котором Буш младший продавил резолюцию о рассмотрении плана членства в НАТО Украины и Грузии осенью этого же года?
Как и попытка Саакашвили "восстановления территориальной целостности Грузии" с помощью его "кума" комплексами ПВО вместе с боевыми расчетами.

Причем во время майдана высокопоставленные лица Украины о передаче Крымских баз американцам в аренду заговорили. Чем это грозит РФ, подскажут условия конвенции Монтре о статусе проливов и неограниченные возможности для морских носителей ядерного оружия.

Вмешаться в конфликт в Сирии его попытка развязать "узелок" в Донбассе вынудило. Относительно расходов на конфликт в Сирии
https://russian.rt.com/article/137290
Без учета "помощи" радикальным сирийским "повстанцам" от США и других геополитических соперников...

Все это чисто мое личное мнение...
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  332-712 21.07.2018 в 12:13:39   # 686550
Цитата: MишаМашкевич от 21.07.2018 10:59:21
Да воружается он. Для чего конечно вопрос хороший. Но прям армию свою поднял знатно. Вот куда бабки уходят и шли.


видимо, весь мир хочет поработить, негодяй.

просто, когда вокруг волки, то надо заточенные колья держать рядом, дубинку покрепче выстругать, да костер поярче сделать...
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