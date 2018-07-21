Путин прокомментировал повышение пенсионного возраста

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danilov 21 Июля 2018 в 09:23:27
Комментарии, по рейтингу, по дате
МишкаНаСевер 21.07.2018 в 10:04:47 # 686534
А нам чего прекратить, чтобы пенсионерам было счастье?
Цитата: Walter от 21.07.2018 09:50:44
Войну на Украине и в Сирии надо прекратить. И будет счастье пенсионерам.
Войну на Украине и в Сирии надо прекратить. И будет счастье пенсионерам.
В Сирии уже давно никого не бомбЯт.
Про войну на Украине вобще смех.
Денег на счетах ПФР достаточно, будет мало - всегда можно взять из бесчисленных резервов Нацбанка.
Тут вопрос именно в том, что государство желает скинуть с себя ответственность за пенсов. Что-бы они статку не портили.
Blackadder 21.07.2018 в 10:51:56 # 686544
Войну на Украине и в Сирии надо прекратить.
А, еще России нужно вывести свои войска из Лимпопо и прекратить поддержку кровавого диктатора Айболита.
Если серьезно, то власти РФ решили сэкономить на народе и сэкономленные деньги перераспределить олигархам. Ведь капитал нанимает на работу правительство, а не народ его избирает.
Вот и становится актуальным лозунг, который в виде шутки вывешивали на 7 ноября в прошлом году: Ильич проснись, они охуели!
MишаМашкевич 21.07.2018 в 10:59:21 # 686545
Цитата: MишаМашкевич от 21.07.2018 10:59:21"Противоиранские" противоракеты, которые начали устанавливать по периметру границ РФ в 2007 году ничего не подсказывают?
Да воружается он. Для чего конечно вопрос хороший.
Да воружается он. Для чего конечно вопрос хороший.
А апрельский саммит НАТО в 2008 году, на котором Буш младший продавил резолюцию о рассмотрении плана членства в НАТО Украины и Грузии осенью этого же года?
Как и попытка Саакашвили "восстановления территориальной целостности Грузии" с помощью его "кума" комплексами ПВО вместе с боевыми расчетами.
Причем во время майдана высокопоставленные лица Украины о передаче Крымских баз американцам в аренду заговорили. Чем это грозит РФ, подскажут условия конвенции Монтре о статусе проливов и неограниченные возможности для морских носителей ядерного оружия.
Вмешаться в конфликт в Сирии его попытка развязать "узелок" в Донбассе вынудило. Относительно расходов на конфликт в Сирии
https://russian.rt.com/article/137290
Без учета "помощи" радикальным сирийским "повстанцам" от США и других геополитических соперников...
Все это чисто мое личное мнение...
Цитата: MишаМашкевич от 21.07.2018 10:59:21
Да воружается он. Для чего конечно вопрос хороший. Но прям армию свою поднял знатно. Вот куда бабки уходят и шли.
Да воружается он. Для чего конечно вопрос хороший. Но прям армию свою поднял знатно. Вот куда бабки уходят и шли.
видимо, весь мир хочет поработить, негодяй.
просто, когда вокруг волки, то надо заточенные колья держать рядом, дубинку покрепче выстругать, да костер поярче сделать...