Президент Ирана Хасан Роухани в августе посетит Узбекистан

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danilov 25 Июля 2018 в 14:03:24
Роухани возглавит крупную экономическую делегацию Ирана. Планируется, что в столице он проведет переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и другими высокопоставленными лицами, обсудит развитие торгово-экономических отношений и глобальную повестку дня.
В частности, стороны намерены обсудить упрощение визового режима между двумя странами и развитие банковского сотрудничества. Также планируется, что будет поднят вопрос о дальнейшем развитии авиаперевозок между Ираном и Узбекистаном за счет открытия новых рейсов.
Напомним, что страны намерены в ближайшие годы увеличить товарооборот с 250 миллионов долларов до 1 миллиарда долларов. Узбекистан сегодня поставляет в Иран текстильную и сельскохозяйственную продукцию, а импортирует – фисташки, чай, цинк и продукцию нефтехимии.
Активно стороны занимаются развитием транспортных коридоров "Узбекистан-Туркменистан-Иран-Оман", "Китай-Казахстан-Узбекистан-Туркменистан-Иран" и Трансафганского коридора. Иранская сторона ранее подчеркивала, что приложит все усилия для завершения строительства железной дороги "Хаф-Герат", которая станет продолжением строящейся линии "Мазари-Шариф-Герат" и позволит значительно увеличить объемы перевозок товаров между странами региона за счет снижения цен и сроков доставки.
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Сотрудник МИД угрожал узбекским журналистам за публикацию материала о визите Роухани в Узбекистан
Узбекистан, Ташкент - АН Podrobno.uz. Сотрудник Министерства иностранных дел Узбекистана сегодня, 23 июля, угрожал журналистам Агентства новостей Podrobno.uz прокуратурой за публикацию материала о визите в республику президента Ирана Хасана Роухани.
Оставим за скобками, что информацию о визите распространили иранские информационные агентства, о чем и было сообщено в материале.
Сотрудник МИД, представившийся как заведующий отделом по Азии Аслам Акбаров, в грубой форме начал наезжать на журналистов, заявив, что местные СМИ могут ставить материалы по таким политическим темам только после согласования с внешнеполитическим ведомством. Далее он пригрозил репрессиями со стороны прокуратуры, если подобные материалы будут выходить без согласования.
В этой ситуации интересно одно – является ли такое отношение к СМИ общей позицией руководящих сотрудников МИД или отдельно взятого специалиста? Неужели они и правда считают, что журналисты должны каждый свой шаг заверять в МИДе, да и вообще вся журналистика заключается в переписывании пресс-релизов этого ведомства?
Если этот факт не является достоверным, МИД может опубликовать у себя на сайте опровержение, которого на момент написания статьи не было. При этом, в любом случае, сотрудник государственной структуры не может угрожать журналистам, просто выполняющим свою работу, пытаться давить на них, мотивируя это тем, что окажет на них воздействие через силовые органы.
Ошибки бывают у всех и можно допустить, что иранские СМИ были неточны в отношении визита Хасана Роухани в Узбекистан. Во всем мире это делается просто – МИД дает официальное опровержение или рассылает по СМИ свой релиз, комментирующий этот факт. Но угрозы СМИ из-за материала – это уже из другой оперы, Узбекистан все-таки не тоталитарное, а демократическое государство, где СМИ – четвертая власть, о чем не устает постоянно говорить Шавкат Мирзиёев.
https://podrobno.uz/cat/politic/sotrudnik-mid-ugrozhal-uzbekskim-zhurnalis/
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https://en.mehrnews.com/news/135968/Pres-Rouhani-to-visit-Uzbekistan-in-August
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