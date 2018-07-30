Эрдоган попросился в БРИКС

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 30 Июля 2018 в 10:21:40
"Я сказал, если вы примете нас в альянс, блок будет называться БРИКСТ", — заявил Эрдоган журналистам 27 июля, добавив, что члены БРИКС "тепло приветствовали" его предложение.
"Мы с этими пятью странами (БРИКС) входим в G20, я хотел бы, чтобы они предприняли необходимые шаги, чтобы принять нас, и мы заняли свое место в БРИКС", — сказал президент.
Саммит БРИКС проходил с 26 по 27 июля в Йоханнесбурге. В ходе встречи лидеры стран подписали Йоханнесбургскую декларацию по итогам 10 лет работы организации. Подписи под документом поставили президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Бразилии Мишел Темер и хозяин нынешнего юбилейного саммита — лидер ЮАР Сирил Рамафоса.
https://ria.ru/world/20180729/1525552720.html
Комментарии, по рейтингу, по дате