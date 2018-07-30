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Политика
Эрдоган попросился в БРИКС
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danilov 30 Июля 2018 в 10:21:40
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге в ЮАР призвал лидеров блока позволить Турции присоединиться к БРИКС, сообщает газета Hurriyet Daily News.

"Я сказал, если вы примете нас в альянс, блок будет называться БРИКСТ", — заявил Эрдоган журналистам 27 июля, добавив, что члены БРИКС "тепло приветствовали" его предложение.

"Мы с этими пятью странами (БРИКС) входим в G20, я хотел бы, чтобы они предприняли необходимые шаги, чтобы принять нас, и мы заняли свое место в БРИКС", — сказал президент.

Саммит БРИКС проходил с 26 по 27 июля в Йоханнесбурге. В ходе встречи лидеры стран подписали Йоханнесбургскую декларацию по итогам 10 лет работы организации. Подписи под документом поставили президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Бразилии Мишел Темер и хозяин нынешнего юбилейного саммита — лидер ЮАР Сирил Рамафоса.

https://ria.ru/world/20180729/1525552720.html
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