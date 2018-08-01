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Политика
Россия и Казахстан отказались от соглашения по углю
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danilov 01 Августа 2018 в 11:50:09
Москва и Астана решили не подписывать межправительственное соглашение о перевозке казахского угля по России и его перевалке в российских портах.

Как пишет газета «Коммерсант», такое решение было принято 27 июля на закрытой части заседания Евразийского межправительственного совета.

По словам источника издания, российская сторона убедила партнеров в том, что документ нанесет ущерб угольной отрасли России.

В Минтрансе газете сообщили, что по итогам заседания решено оценить доступ казахских экспортеров к российским портам, но в ведомстве уверены, что поставщики из Казахстана в настоящее время располагают недискриминационным доступом, и если соглашение будет подписано, пострадают интересы российских компаний.

По данным издания, в Минэнерго отметили, что из-за дефицита провозных мощностей дополнительная нагрузка на транспортную инфраструктуру России в части транзита до 14 млн тонн в год угля из Казахстана отрицательно скажется на конкурентоспособности российских экспортеров угля, а также станет причиной снижения уровня занятости населения в Хакасии и Кузбассе.

Напомним, в ноябре 2017 года сообщалось, что Казахстан разработал проект межправительственного соглашения с Россией, которое даст казахским угольщикам право приоритетного доступа к российским экспортным портам.

https://vz.ru/news/2018/7/31/934976.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  МишкаНаСевер 01.08.2018 в 12:08:04   # 687898
Союз-то, союз, но своя рубашка ближе к телу
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  Alexiss 01.08.2018 в 12:29:39   # 687902
Наши ввели запрет на нефтепродукты, теперь ответ получили
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