Россия и Казахстан отказались от соглашения по углю

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danilov 01 Августа 2018 в 11:50:09
Как пишет газета «Коммерсант», такое решение было принято 27 июля на закрытой части заседания Евразийского межправительственного совета.
По словам источника издания, российская сторона убедила партнеров в том, что документ нанесет ущерб угольной отрасли России.
В Минтрансе газете сообщили, что по итогам заседания решено оценить доступ казахских экспортеров к российским портам, но в ведомстве уверены, что поставщики из Казахстана в настоящее время располагают недискриминационным доступом, и если соглашение будет подписано, пострадают интересы российских компаний.
По данным издания, в Минэнерго отметили, что из-за дефицита провозных мощностей дополнительная нагрузка на транспортную инфраструктуру России в части транзита до 14 млн тонн в год угля из Казахстана отрицательно скажется на конкурентоспособности российских экспортеров угля, а также станет причиной снижения уровня занятости населения в Хакасии и Кузбассе.
Напомним, в ноябре 2017 года сообщалось, что Казахстан разработал проект межправительственного соглашения с Россией, которое даст казахским угольщикам право приоритетного доступа к российским экспортным портам.
https://vz.ru/news/2018/7/31/934976.html
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МишкаНаСевер 01.08.2018 в 12:08:04 # 687898