Назарбаев поручил разобраться с проблемой невыездных казахов в Китае

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danilov 08 Августа 2018 в 16:44:55
Сколько этнических казахов не могут покинуть Китай
По словам главы внешнеполитического ведомства около 700 этнических казахов не имеют право выезжать из Китая.
"Сейчас руководство Синцзян-Уйгурского автономного округа рассматривает вопрос о снятии запрета на выезд в Казахстан с 675 этнических казахов. Кроме этого, сегодня 7-го августа по нашим данным 15-ти из 19 граждан с двойным гражданством, в отношении которых был введен временный запрет на выезд в Казахстан, эти ограничения сняты", — отметил Абдрахманов.
Он указал, что проблема полностью не снята, однако со стороны Казахстана предпринимаются все необходимые меры.
"Ведем официальные переговоры в Пекине и Урумчи или в генеральном консульстве Китая, расположенного в Алматы и с посольством Китая в Астане. В круглосуточном режиме. Есть прямое поручение главы государства в адрес МИД, чтобы эти вопросы находились не просто в поле внимания, а нашли свое решение", — заверил глава МИД.
Кроме того, у этнических казахов, уже получивших гражданство Казахстана, есть проблемы с получением пенсионных накоплений в Китае. По этому и другим вопросам также ведется работа.
Дело Сайрагуль Сауытбай
На прошлой неделе в Казахстане завершился громкий судебный процесс по делу гражданки Китая Сайрагуль Сауытбай, которая незаконно пересекла границу, чтобы увидеться со своими мужем и детьми. Сауытбай, работая в Китае, имела доступ к секретным документам и не имела права покидать страну.
Однако ее муж и дети вернулись в Казахстан в качестве оралманов в 2016 году.
Чтобы воссоединиться с семьей, женщина решилась на побег. В Китае за разглашение госсекретов Сайрагуль грозило серьезное наказание вплоть до смертной казни. Сама женщина и ее семья просили Казахстан не депортировать ее обратно в Китай.
Суд в Казахстане приговорил Сайрагуль к шести месяцам лишения свободы условно с прохождением пробационного контроля по месту жительства мужа и освободил в зале суда.
Сайрагуль Сауытбай просит признать ее беженцем, решение о предоставлении ей этого статуса будет вынесено до 25 октября.
https://ru.sputniknews.kz/politics/20180807/6732514/nazarbayev-kazakhi-china-problema.html
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МишкаНаСевер 08.08.2018 в 23:10:23 # 688879