Таджикистан продолжает изучать вопрос о вхождении страны в ЕАЭС

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danilov 09 Августа 2018 в 12:51:21
«Мы продолжаем изучать этот вопрос, так как ЕАЭС является структурой, в которую входят наши основные торгово-экономические партнеры — Россия, Казахстан, Кыргызстан и Армения. В этой связи нам интересны все интеграционные процессы, которые происходят в рамках этого союза», сказал он.
«Хотя мы и не входим в ЕАЭС, мы ведем активное сотрудничество со всеми странами-членами данного объединения, как в двухстороннем формате, так и в рамках региональных организаций», — отметил Хикматуллозода.
Он сказал, что по линии внешней торговли Таджикистана первое место занимает Россия, затем следует Казахстан.
По словам министра, в Таджикистане, в частности в Минэкономразвития, работает постоянно действующая рабочая группа по изучению вопросов, связанных с интеграционными процессами в рамках ЕАЭС.
«Это не только таможенное сотрудничество. Это очень широкий спектр сотрудничества, и данный процесс не завершен и находится на постоянном изучении», — отметил министр.
РИА Новости
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