Казахстанские миротворцы отправились на учения «Степной орел» в США

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едридмадрид 09 Августа 2018 в 19:36:56
Основной целью учения является отработка миротворческих задач в операциях по поддержанию мира согласно стандартам ООН.
Военнослужащие Великобритании, Казахстана, США, Таджикистана и Узбекистана совместно отработают вопросы по организации управления подразделениями, взаимодействия международных контингентов, а также по проведению штабных процедур, применяемых в многонациональных штабах.
Учение «Степной орел» проводится ежегодно, начиная с 2003 года, а с 2012 года проходит в рамках программы «Партнерство во имя мира». На учение традиционно привлекаются международные эксперты и военные наблюдатели, а также военно-дипломатический корпус. Учение продлится до 23 августа текущего года.
https://www.mod.gov.kz/rus/press-centr/novosti/?rid=5247&cid=0
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