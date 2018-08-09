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Политика
Казахстанские миротворцы отправились на учения «Степной орел» в США
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едридмадрид 09 Августа 2018 в 19:36:56
Казахстанский миротворческий батальон «КАЗБАТ» принимает участие в тактико-специальном миротворческом учении «Степной орел-2018», которое в эти дни стартует на полигоне «МакКрейди» штата Южная Каролина в Соединенных Штатах Америки.

Основной целью учения является отработка миротворческих задач в операциях по поддержанию мира согласно стандартам ООН.

Военнослужащие Великобритании, Казахстана, США, Таджикистана и Узбекистана совместно отработают вопросы по организации управления подразделениями, взаимодействия международных контингентов, а также по проведению штабных процедур, применяемых в многонациональных штабах.

Учение «Степной орел» проводится ежегодно, начиная с 2003 года, а с 2012 года проходит в рамках программы «Партнерство во имя мира». На учение традиционно привлекаются международные эксперты и военные наблюдатели, а также военно-дипломатический корпус. Учение продлится до 23 августа текущего года.

https://www.mod.gov.kz/rus/press-centr/novosti/?rid=5247&cid=0
Комментарии, по рейтингу, по дате
  prosto13 10.08.2018 в 09:23:29   # 689052
Будучи срочником лично принимал участие в международных учениях "Степной орел 2009". Скажу одно, их "забугорная" организация разительно и в лучшую сторону отличается от наших учений. Поздравления тем кто туда отправится, будет что посмотреть.
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