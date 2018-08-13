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danilov 13 Августа 2018 в 06:20:03
Комментарии, по рейтингу, по дате
Антибиотик 13.08.2018 в 08:50:36 # 689301
ну что-то все не как! Видимо рыбаки не дают)))
Цитата: Сымбат87 от 13.08.2018 08:07:26Что не так он сказал? Отдыхай, в общем, в своей пиндосне!
Старик бредит
Старик бредит
Назарбаев: Актау станет казахстанской Анталией
30 лет уже как обещает, что у нас везде и все "станет". А когда уже "будет"?
Антибиотик 13.08.2018 в 10:02:48 # 689312
Цитата: Dragon от 13.08.2018 09:57:34
Quote:
30 лет уже как обещает, что у нас везде и все "станет". А когда уже "будет"?
Quote:
Назарбаев: Актау станет казахстанской Анталией
30 лет уже как обещает, что у нас везде и все "станет". А когда уже "будет"?
Наверное когда в ящик сыграет))) хотя не понятно кто после него будет, нами руководить!)
Тут и климат, само географическое расположение и ландшафт местности,качественное водоснабжение, и многое другое.
Сам по себе по ценам регион дорогой, очень многое привозное.
По организации сервиса-предстоит еще многому учиться.
Может просто стоит подумать и найти свою "ИЗЮМИНКУ".
Что то типа водно-спортивного туризма, регаты, скоростные катера, может подводный спорт, или морской Диснейленд.. А почему бы и нет
Новый, большой вроде современный, НО пустой, не уютный.
И назойливые бомбилы..
Короче СЕРВИС нужно поднимать.
КоТэ_НаРкОтЭ 13.08.2018 в 11:06:54 # 689326