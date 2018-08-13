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Политика
Назарбаев: Актау станет казахстанской Анталией
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danilov 13 Августа 2018 в 06:20:03
"Ранее я посещал Алаколь, Балхаш, Боровое. Данная зона отдыха открывает новые перспективы для развития нашего отечественного туризма. У нас в планах развивать это направление, и в будущем Актау станет казахстанской Анталией", - сказал Елбасы.

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  Сымбат87 13.08.2018 в 08:07:26   # 689300
Старик бредит
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  Антибиотик 13.08.2018 в 08:50:36   # 689301
Говорили что и Шардара станет аналогом Турции
ну что-то все не как! Видимо рыбаки не дают)))
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  Desperado 13.08.2018 в 09:00:45   # 689304
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  Pachinok 13.08.2018 в 09:11:26   # 689305
только цены будут раза в 2-3 выше, а сервис во столько же раз хуже. А может просто нихрена не изменится, а цены будут драть как в Анталии.
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  Manitu 13.08.2018 в 09:18:50   # 689306
Хотели этим летом съездить в Бурабай. Посмотрел ихние цены. Всей семьёй в Турции дешевле получилось. Даже вполне европейская Юрмала и то обошлась дешевле, чем наши отечественные, так называемые курорты. А про сервис я вообще молчу. Не думаю что в Актау будет по другому. Блажь всё это.
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  GoodZone 13.08.2018 в 09:42:51   # 689309
В Актау и сейчас то цены вполне себе мирового уровня, совсем не на средний карман казахстанца... прилично покушать на двоих штук 15... Озеро так себе, правда последнее время взялись вроде, набережную построили, развиваются частные пансионаты и зоны отдыха - но дорого безбожно, да и сезон короткий совсем. Искупался в этом году в Каспийском, дешевле в Турцию или Египет смотаться...
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  Dragon 13.08.2018 в 09:57:34   # 689311
Quote:
Назарбаев: Актау станет казахстанской Анталией


30 лет уже как обещает, что у нас везде и все "станет". А когда уже "будет"?
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  Антибиотик 13.08.2018 в 10:02:48   # 689312
Цитата: Dragon от 13.08.2018 09:57:34
Quote:
Назарбаев: Актау станет казахстанской Анталией


30 лет уже как обещает, что у нас везде и все "станет". А когда уже "будет"?

Наверное когда в ящик сыграет))) хотя не понятно кто после него будет, нами руководить!)
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  Лысый 13.08.2018 в 10:12:18   # 689314
Гурбангулыевская мертворожденная Аваза не дает 01-му покоя. Да и не может, отдаленный от цивилизации кусок пустыни у берега озера-моря, стать привлекательным для туристов.
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  КЕДЫ 13.08.2018 в 10:24:09   # 689315
В Актау мрачновато. Вроде люди нормальные, но никто не улыбается все хмурые. Как в России-матушке
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  DNK 13.08.2018 в 10:34:36   # 689318
Скорее всего стать анналогом Турции просто не реально,и причин достаточно:
Тут и климат, само географическое расположение и ландшафт местности,качественное водоснабжение, и многое другое.
Сам по себе по ценам регион дорогой, очень многое привозное.
По организации сервиса-предстоит еще многому учиться.
Может просто стоит подумать и найти свою "ИЗЮМИНКУ".
Что то типа водно-спортивного туризма, регаты, скоростные катера, может подводный спорт, или морской Диснейленд.. А почему бы и нет
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  DNK 13.08.2018 в 10:43:21   # 689320
А начинать нужно с Аэропорта.
Новый, большой вроде современный, НО пустой, не уютный.
И назойливые бомбилы..
Короче СЕРВИС нужно поднимать.
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  Yerla 13.08.2018 в 10:54:03   # 689322
а мне нравится Актау .. море .. девушки .. набережную симпатишно отстроили .. город чистый .. зелени правда мало .. НО добираться далеко и дорого (поезд долго и мля летом это писдес просто, с семьей и детьми не каждый отважится .. самолет дорого можно на эти бабки в Анталью слетать) .. сезон короткий, ибо Каспий холодный рядом с Актау .. если до Кендерли пилить (там вода теплая, соответственно сезон дольше) но до него снова пилить далеко .. и вокруг степи .. ни нормальный кафешки ни заправки с удобствами .. ХЗ .. но мля нужно работать с проблемой доставки "туристов" до Антальи нашей .. ибо Я все три варианта пробовал: машина - писдес тяжело, поезд - терпимо, но не айс, самолет - дорого мля.
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  Yerla 13.08.2018 в 10:58:48   # 689324
а так Актау хорош .. Кендерли ваще крут, из моря не выходишь вообще (теплая вода), детям самый кайф
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  КоТэ_НаРкОтЭ 13.08.2018 в 11:06:54   # 689326
туризм это не наш конек
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