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Политика
Делегация движения «Талибан» посетила Узбекистан
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danilov 13 Августа 2018 в 06:58:51
Делегация политического офиса движения «Талибан» в Дохе (Катар) во главе с его руководителем Шир Мухаммад Аббасом Станикзаем посетила с рабочим визитом Узбекистан 7-10 августа.

Делегация движения «Талибан» была принята в Министерстве иностранных дел Узбекистана. Стороны обменялись мнениями относительно перспектив мирного процесса в Афганистане, говорится в сообщении МИДа.

Движение «Талибан» является одной из самых крупных военных группировок в регионе, которая на протяжении почта четверти века воюют на территории Афганистана.

Ранее президент Шавкат Мирзияев говорил, что Узбекистан готов создать все необходимые условия для организации на своей территории прямых переговоров между правительством Афганистана и движением «Талибан».

26 мая этого года в Ташкенте состоялась международная конференция по Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие», на которую также были приглашены представители «Талибана». Однако талибы на конференцию в Ташкент не приехали.

https://rus.ozodlik.org/a/29427669.html
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