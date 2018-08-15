Путин и Ким обменялись "теплыми приветами"

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danilov 15 Августа 2018 в 15:21:59
Министр отметил, что Владимир Владимирович дал высокую оценку словам Ким Чен Ына, которые тот передал в своем поздравлении по поводу инаугурации президента.
Он передает Вам самый теплый привет", - выполнил свое обещание Лавров.
Помимо этого он пожелал от имени президента успеха в делах северокорейскому лидеру, в частности - в деэскалации ситуации в регионе.
Ким Чен Ын направил «теплый привет» Путину и «дружественной стране» по случаю 73-й годовщины освобождения Кореи. Он пожелал Путину успехов в работе «по построению могучей России», передает ТАСС.
Северокорейский лидер напомнил, что наши народы вместе сражались против общего врага – Японии – во Второй мировой войне. Это стало «корнем» отношений двух стран, позволило России и КНДР и дальше развивать отношения «в соответствии с требованием новой эпохи».
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Путин предложил Ким Чен Ыну встретиться в ближайшее время
Президент России Владимир Путин в телеграмме лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну подтвердил готовность встретиться. Об этом сообщило северокорейское новостное агентство ЦТАК, передает РИА Новости.
«Я подтверждаю свою готовность в ближайшее же время встретиться с Вами, чтобы обсудить безотлагательные вопросы двухсторонних отношений и важные региональные вопросы» — говорится в послании Путина Киму в связи с 73-й годовщиной освобождения Кореи от японского господства.
«Я уверен, что совместными действиями мы: Россия, КНДР и Республика Корея, — сможем и в дальнейшем развивать взаимовыгодное сотрудничество, начиная с осуществления трехсторонних проектов», — добавил Путин.
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