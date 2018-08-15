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Политика
Путин и Ким обменялись "теплыми приветами"
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danilov 15 Августа 2018 в 15:21:59
В Пхеньяне состоялась первая официальная встреча главы российского МИД и северокорейского лидера. На ней гость передал Ким Чен Ыну "теплый привет" от президента России. Ким Чен Ын же попросил Лаврова передать "теплый привет" своему российскому коллеге, сообщает Life.

Министр отметил, что Владимир Владимирович дал высокую оценку словам Ким Чен Ына, которые тот передал в своем поздравлении по поводу инаугурации президента.

Он передает Вам самый теплый привет", - выполнил свое обещание Лавров.

Помимо этого он пожелал от имени президента успеха в делах северокорейскому лидеру, в частности - в деэскалации ситуации в регионе.

Ким Чен Ын направил «теплый привет» Путину и «дружественной стране» по случаю 73-й годовщины освобождения Кореи. Он пожелал Путину успехов в работе «по построению могучей России», передает ТАСС.

Северокорейский лидер напомнил, что наши народы вместе сражались против общего врага – Японии – во Второй мировой войне. Это стало «корнем» отношений двух стран, позволило России и КНДР и дальше развивать отношения «в соответствии с требованием новой эпохи».

Life

Путин предложил Ким Чен Ыну встретиться в ближайшее время

Президент России Владимир Путин в телеграмме лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну подтвердил готовность встретиться. Об этом сообщило северокорейское новостное агентство ЦТАК, передает РИА Новости.

«Я подтверждаю свою готовность в ближайшее же время встретиться с Вами, чтобы обсудить безотлагательные вопросы двухсторонних отношений и важные региональные вопросы» — говорится в послании Путина Киму в связи с 73-й годовщиной освобождения Кореи от японского господства.

«Я уверен, что совместными действиями мы: Россия, КНДР и Республика Корея, — сможем и в дальнейшем развивать взаимовыгодное сотрудничество, начиная с осуществления трехсторонних проектов», — добавил Путин.

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