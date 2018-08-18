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Политика
Русал" станет российским резидентом
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danilov 18 Августа 2018 в 09:57:07
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. "Русал", попавший под американские санкции, планирует сменить юрисдикцию и зарегистрироваться в качестве резидента в России. Об этом говорится в заявлении алюминиевой компании.

Сейчас United Company Rusal Plc (UC Rusal) зарегистрирована на острове Джерси — в одном из крупнейших офшоров.

Собрание совета директоров рассмотрело вопрос смены регистрации 16 августа.

"Совет директоров решил, что такая смена регистрации в целом послужит лучшим интересам самой компании и ее акционеров, и утвердил начало ее подготовительного процесса", — заявили в "Русале".

Схема, как отметили в компании, потребует обсуждения и, если будет необходимо, согласования с контрагентами.

В начале июня источник в финансово-экономическом блоке правительства рассказал, что "Русал" может стать резидентом одного из двух специальных административных районов, которые планируется создать на острове Октябрьский в Калининградской области и острове Русский во Владивостоке.

РИА Новости
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  Skype 18.08.2018 в 13:44:57   # 690368
А ведь говорил ВВ храните деньги в своей сберегательной кассе
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