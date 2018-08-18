Русал" станет российским резидентом

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danilov 18 Августа 2018 в 09:57:07
Сейчас United Company Rusal Plc (UC Rusal) зарегистрирована на острове Джерси — в одном из крупнейших офшоров.
Собрание совета директоров рассмотрело вопрос смены регистрации 16 августа.
"Совет директоров решил, что такая смена регистрации в целом послужит лучшим интересам самой компании и ее акционеров, и утвердил начало ее подготовительного процесса", — заявили в "Русале".
Схема, как отметили в компании, потребует обсуждения и, если будет необходимо, согласования с контрагентами.
В начале июня источник в финансово-экономическом блоке правительства рассказал, что "Русал" может стать резидентом одного из двух специальных административных районов, которые планируется создать на острове Октябрьский в Калининградской области и острове Русский во Владивостоке.
РИА Новости
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