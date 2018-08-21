О чем договорились Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон

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danilov 20 Августа 2018 в 16:18:05
17–18 августа впервые за 20 лет по приглашению президента РУз Шавката Мирзиёева состоялся государственный визит главы Таджикистана Эмомали Рахмона в Узбекистан.
Мирзиёев вопреки церемониалу лично встретил Рахмона в аэропорту Ташкента, который символично носит имя Ислама Каримова. Таджикский президент поприветствовал своего коллегу словами «салом алейкум», а узбекский лидер поблагодарил Всевышнего, «что эти дни настали».
На всем протяжении двухдневного визита за главами двух государств «следовала тень» первого президента РУз Ислама Каримова, при котором между странами ухудшились отношения. В бывшей каримовской резиденции Куксарой за чертой города лидеры Узбекистана и Таджикистана обсудили главные вопросы двусторонних отношений: разминирование границы, «афганскую угрозу», а также использование водных ресурсов.
«Нехорошие и непонятные дни» позади
Мирзиёев среди 27 подписанных соглашений особо выделил важность Договора о стратегическом сотрудничестве.
«У нас в истории были многие нехорошие и непонятные дни и годы, но 2018 год в нашей истории останется прорывным годом, потому что это желание наших народов, многовековая история узбекских и таджикских отношений», – сказал президент РУз.
«Вы можете назвать страны, которые имели такой тяжелый багаж 20 лет?.. Но теперь у нас нет (неразрешимых) вопросов. Это говорит о том, что мы воплотили желание наших предков жить в дружбе, родстве, взаимопонимании и спокойствии», – добавил глава Узбекистана.
По его словам, диалог с Рахмоном был «не такой легкий, как можно было бы себе представить».
Очевидно, разговор был тяжелый, но он был необходим, чтобы переступить через разногласия и двигаться дальше.
«Воды Сареза всем хватит…»
Ислам Каримов считал, что Душанбе шантажирует его так называемым «водным вопросом». Власти Узбекистана долгое время последовательно выступали против строительства Рогунской гидроэлектростанции в РТ, опасаясь, что это оставит низовья страны без поливной воды. В ответ Ташкент фактически устроил соседнему государству блокаду, не пропуская таджикские товарные поезда.
Рахмон заверил Мирзиёева, что при строительстве Рогунской ГЭС Узбекистан не останется без воды. Напротив, огромные водные ресурсы Сарезского озера должны обеспечить водные потребности двух стран.
«Мы никогда не оставляли и не оставим своих соседей без воды. Наоборот, сегодня мы договорились и поручили соответствующим министерствам начать изучение возможностей дальнейшего использования водных ресурсов Сарезского озера для питьевых нужд наших стран и соседей по региону», – сообщил Рахмон.
Совместными усилиями планируется построить еще две гидроэлектростанции на реке Зарафшан в горах Таджикистана. Проекты получили техническое одобрение международных экспертов.
Рахмон заявил, что данные ГЭС будут обеспечивать электричеством приграничные районы.
«Ситуация в Афганистане неутешительная»
Обсуждая «афганский вопрос», Мирзиёев выразил опасение, что на севере Афганистана в связи с предстоящими выборами президента и членов парламента может произойти обострение обстановки.
«Мы договорились, что будем очень серьезно этим заниматься. За последние полтора года наши правоохранительные органы и оборонные ведомства встречались несколько раз. Сегодня мы еще раз сказали, чтобы они наращивали взаимоотношения, обмен информацией, чтобы мы по работе на границе принимали действенные меры», – сказал президент РУз.
Спустя неделю после встречи движения «Талибан» с представителями МИД РУз в Ташкенте Мирзиёев открыто назвал ситуацию в Афганистане «неутешительной».
Рахмон призвал пограничников обеих стран усилить охрану государственных границ с Афганистаном и обмениваться информацией и опытом в свете недавнего захвата талибами КПП на таджикско-афганской границе.
Пакет соглашений
На переговорах в расширенном составе было заявлено о двукратном росте товарооборота между соседними странами. Президент РУз сказал, что реальный потенциал взаимной торговли с РТ составляет 1 млрд долларов. К этой сумме договорились выйти к 2020 году.
По итогам переговоров были подписаны соглашения о стратегическом партнерстве, о взаимном размещении дипломатических представительств, о сотрудничестве по вопросам упорядочения торжеств и обрядов, о признании дипломов, о сотрудничестве в сфере защиты прав потребителей, о военно-техническом сотрудничестве.
Одним из главных достижений стала договоренность о разминировании приграничных участков до 2019 года.
Мины на узбекско-таджикской границе были установлены в начале 2000-х по инициативе Ташкента, после обострения отношений с Душанбе. Почти за 20 лет на этих минах подорвалось около 800 мирных жителей, среди которых были женщины и дети.
Кроме того, 17 августа стороны подписали и договоры о сотрудничестве между профсоюзами, инспекциями по карантину растений, министерствами юстиции, молодежными комитетами и органами, отвечающими за телерадиовещание, сообщают местные СМИ.
Между приграничными областями будут запущены пилотные проекты по научно-техническому, культурно-гуманитарному и торгово-экономическому сотрудничеству.
Наконец, в РУз и РТ планируется открыть больше учебных заведений с двумя языками обучения.
Обмен подарками и туристическая поездка в Самарканд
Шавкат Мирзиёев наградил Эмомали Рахмона орденом «Эл-юрт Хурмати» («Уважаемому народом и Родиной») за работу по укреплению таджикско-узбекских отношений. В ответ глава РТ преподнес коллеге собрание сочинений таджикских и узбекских классиков, пояснив, что Мирзиёев известен как ценитель литературы.
Во второй день визита главы двух стран отправились в Самарканд, где посетили обсерваторию Мирзо Улугбека, гробницу Амира Темура, ансамбль из трех древних медресе в Регистане и музей «Афросиаб».
Организаторы не забыли включить в план поездки посещение мавзолея Ислама Каримова, уже ставшее обязательным для иностранных официальных лиц.
Рахмон помолился за упокой души своего давнего оппонента. В музейном комплексе Мирзо Улугбека гид напомнил высоким гостям, что объект был реконструирован по инициативе Каримова в 2010 году.
Рахмон, как следует из отчетов пресс-службы президент РТ, отметил выдающиеся знания средневековых ученых и деятелей Узбекистана, но ни разу за два дня не обмолвился об Исламе Каримове.
https://centre1.com/uzbekistan/o-chem-dogovorilis-shavkat-mirziyoev-i-emomali-rahmon/