Айдос Сарым стал советником Дархана Калетаева

Айдос Сарым родился 10 сентября 1975 года. В 1992 году окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности "история".Круто. Его сверстники в это время только школу закончили.
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danilov 27 Августа 2018 в 11:07:23
Айдос Сарым родился 10 сентября 1975 года. В 1992 году окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности "история".
В разные годы работал главным инспектором, советником Главного управления архивами и документацией РК, научным сотрудником Казахстанского института стратегических исследований, директором Департамента внутренней политики Атырауской области, заведующим сектором Администрации Президента РК, пресс-секретарем, советником партии "Ак жол", советником сопредседателя партии "Нагыз Ак жол", заместителем главного редактора газеты "Жас Алаш", советником директора Национальной библиотеки РК.
Напомним, в июне постановлением Президента Казахстана Министерство по делам религий и гражданского общества было переименовано в Министерство общественного развития. Министром общественного развития стал Дархан Калетаев.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/aydos-saryim-stal-sovetnikom-darhana-kaletaeva-352396/
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