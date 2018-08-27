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Политика
Айдос Сарым стал советником Дархана Калетаева
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danilov 27 Августа 2018 в 11:07:23
Казахстанский политолог, государственный и общественный деятель Айдос Сарым назначен внештатным советником министра общественного развития Дархана Калетаева, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.



Айдос Сарым родился 10 сентября 1975 года. В 1992 году окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности "история".

В разные годы работал главным инспектором, советником Главного управления архивами и документацией РК, научным сотрудником Казахстанского института стратегических исследований, директором Департамента внутренней политики Атырауской области, заведующим сектором Администрации Президента РК, пресс-секретарем, советником партии "Ак жол", советником сопредседателя партии "Нагыз Ак жол", заместителем главного редактора газеты "Жас Алаш", советником директора Национальной библиотеки РК.

Напомним, в июне постановлением Президента Казахстана Министерство по делам религий и гражданского общества было переименовано в Министерство общественного развития. Министром общественного развития стал Дархан Калетаев.

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/aydos-saryim-stal-sovetnikom-darhana-kaletaeva-352396/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Manitu 27.08.2018 в 11:57:32   # 691485
Quote:
Айдос Сарым родился 10 сентября 1975 года. В 1992 году окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности "история".
Круто. Его сверстники в это время только школу закончили.
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  Versus 27.08.2018 в 12:14:14   # 691488
офигенная новость...
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  Джимбо 27.08.2018 в 16:05:50   # 691534
Печально.
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