Казахстан внес на заседание Постоянного совета ОДКБ проекты трех заявлений

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danilov 29 Августа 2018 в 12:08:58
"Был рассмотрен вопрос о пакете документов по правовому оформлению статусов наблюдателя при ОДКБ и партнера ОДКБ, который предусматривает утверждение решением Совета коллективной безопасности Организации проектов типовых протоколов о предоставлении статуса наблюдателя и статуса партнера ОДКБ, а также соответствующих положений, определяющих полномочия и обязанности наблюдателя и партнера. В частности, предполагается, что наблюдателем или партнером ОДКБ может быть государство - член ООН или международная организация, действующие в строгом соответствии с Уставом ООН, выполняющие решения Совета безопасности ООН и общепризнанные нормы международного права. Государство, претендующее на статус партнера или наблюдателя, должно иметь дипломатические отношения со всеми государствами - членами ОДКБ", - сообщил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.
Также на заседании была продолжена работа над проектами заявлений, которые касаются: скоординированных мер в отношении лиц, участвовавших в вооруженных конфликтах на стороне международных террористических организаций и возвращающихся в государства - члены ОДКБ; положения в Афганистане и усилении позиций ДАИШ в северных провинциях страны, росте наркоугрозы с территории ИРА; усилий по стабилизации обстановки на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также об актуальных вопросах противодействия незаконной миграции.
"Казахстанская сторона внесла на заседание Постоянного совета проекты трех заявлений: "О мерах по повышению взаимного доверия, направленных на достижение целей мира и поддержания глобальной архитектуры безопасности", "Об укреплении вклада ОДКБ в формирование глобальной системы противодействия международному терроризму", "Об активизации сотрудничества ОДКБ с региональными организациями". Было принято решение направить их на согласование в государства - члены ОДКБ", - сообщил Зайнетдинов.
http://kt.kz/rus/politics/kazahstan_vnes_na_zasedanie_postoja nnogo_soveta_odkb_proekti_treh_zaja vlenij_1153661747.html
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