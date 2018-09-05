Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси прибыл в Узбекистан с первым визитом

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 05 Сентября 2018 в 16:18:25
"В международном аэропорту имени Ислама Каримова высокого гостя встретил президент Шавкат Мирзиёев. После непродолжительной беседы Абдель Фаттах ас-Сиси и сопровождающие его лица отбыли в отведенную для них резиденцию", — говорится в сообщении.
Отмечается, что основные мероприятия визита запланированы на 5 сентября.
В ходе предстоящего саммита планируется обсудить перспективные направления развития узбекско-египетского сотрудничества, обменяться мнениями по актуальным международным и региональным проблемам.
По данным пресс-службы, по итогам переговоров будет принято совместное заявление глав государств и подписан пакет межправительственных и межведомственных документов, направленных на укрепление и расширение взаимодействия между Узбекистаном и Египтом в политической, торгово-экономической областях, туризме, науке, образовании, культуре и спорте. Запланировано также проведение бизнес-форума с участием представителей предпринимательских кругов двух стран.
По итогам переговоров в резиденции Куксарой Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Президент Арабской Республики Египет Абдулфаттах ас-Сиси приняли Совместное заявление.
Между правительствами и министерствами двух стран подписано 12 документов касательно сотрудничества в сферах туризма, инвестиций, налогов, юстиции, сельского хозяйства, культурного наследия и спорта, иностранных дел и вопросов молодежи, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.
Президенты выразили удовлетворение прошедшими переговорами и достигнутыми договоренностями, отметили, что в отношениях Узбекистана и Египта начался новый этап.
«Первый официальный визит господина Абдулфаттаха ас-Сиси в Узбекистан стал историческим для отношений наших стран. Переговоры, прошедшие открыто, в дружеском и конструктивном духе, показали схожесть наших подходов и взглядов по всем вопросам. Уверен, что сегодняшние договоренности качественно и содержательно обогатят узбекско-египетские отношения и послужат выведению нашего сотрудничества на новый, более высокий уровень», - сказал Шавкат Мирзиёев.
Президент Египта отметил, что удалось договориться по всей повестке визита, эти договоренности станут фундаментом для следующих визитов и достижения высоких результатов.
https://ru.sputnik-tj.com/asia/20180905/1026663405/uzbekistan-egypt-prezidient-vizit.html
http://www.uzdaily.uz/articles-id-39229.htm
Комментарии, по рейтингу, по дате