Бахыт Султанов стал акимом Астаны

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 11 Сентября 2018 в 16:02:18
"Указом Главы государства Султанов Бахыт Турлыханович назначен акимом города Астаны", - говорится в сообщении.
Султанов освобожден от должности министра финансов.
Напомним, бывший аким Астаны Асет Исекешев назначен руководителем Администрации Президента. Адильбек Джаксыбеков был освобожден от должности.
Родился в 1971 году в городе Алматы. Окончил Казахский национальный технический университет и Казахскую государственную академию управления. Инженер-электрик, экономист.
Бахыт Султанов с июня 2003 по февраль 2006 года являлся вице-министром экономики и бюджетного планирования Казахстана. Затем работал председателем Агентства по статистике республики. С января по август 2007 года занимал пост вице-министра финансов, а с 10 августа 2007 года возглавил Министерство экономики и бюджетного планирования страны. С 2010 года указом Главы государства назначен помощником Президента Казахстана. 21 января 2012 года Нурсултан Назарбаев подписал указ о назначении Бахыта Султанова на должность заместителя руководителя Администрации Президента Казахстана. Стал министром финансов в ноябре 2013 года.
Награжден орденом "Құрмет" и двумя медалями. Женат, имеет троих детей.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/bahyit-sultanov-stal-akimom-astanyi-353335/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Все мы гости 11.09.2018 в 17:59:32 # 693149