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Политика
Бахыт Султанов стал акимом Астаны
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danilov 11 Сентября 2018 в 16:02:18
Экс-министр финансов Казахстана Бахыт Султанов назначен акимом Астаны, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

"Указом Главы государства Султанов Бахыт Турлыханович назначен акимом города Астаны", - говорится в сообщении.

Султанов освобожден от должности министра финансов.

Напомним, бывший аким Астаны Асет Исекешев назначен руководителем Администрации Президента. Адильбек Джаксыбеков был освобожден от должности.

Родился в 1971 году в городе Алматы. Окончил Казахский национальный технический университет и Казахскую государственную академию управления. Инженер-электрик, экономист.

Бахыт Султанов с июня 2003 по февраль 2006 года являлся вице-министром экономики и бюджетного планирования Казахстана. Затем работал председателем Агентства по статистике республики. С января по август 2007 года занимал пост вице-министра финансов, а с 10 августа 2007 года возглавил Министерство экономики и бюджетного планирования страны. С 2010 года указом Главы государства назначен помощником Президента Казахстана. 21 января 2012 года Нурсултан Назарбаев подписал указ о назначении Бахыта Султанова на должность заместителя руководителя Администрации Президента Казахстана. Стал министром финансов в ноябре 2013 года.

Награжден орденом "Құрмет" и двумя медалями. Женат, имеет троих детей.

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/bahyit-sultanov-stal-akimom-astanyi-353335/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Все мы гости 11.09.2018 в 17:59:32   # 693149
И что? Станет лучше? Все из одной группировки. Если мы с такими финансистами теперь в заднице, что он лучшего сделает для города.
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