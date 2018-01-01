Новым президентом США может стать выходец из Азии

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danilov 13 Сентября 2018 в 10:39:28
Эндрю Ян, сын тайваньских иммигрантов, объявивший о своем намерении в 2020 году стать кандидатом от демократов, назвал нынешнюю иммиграционную систему США «смешной» и заявил, что хотел бы видеть больше иммигрантов в стране. Азиатско-американское сообщество составляет 5,6% от 325,7 млн. населения США, поэтому господин Ян уверен, что поддержка у него есть. Кроме того, он добавил, что Китай может найти в нем более лёгкого и мягкого человека, чем Трамп.
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