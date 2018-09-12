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Политика
Назарбаев прибыл с официальным визитом в Турцию
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danilov 13 Сентября 2018 в 12:45:57
АСТАНА, 12 сен — Sputnik. Глава государства Нурсултан Назарбаев прилетел в Турецкую Республику с официальным визитом, сообщила Акорда.

Президент проведет встречи с главой Турции Реджепом Эрдоганом и с представителями крупного бизнеса страны.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев будет участвовать в заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией.

В среду также прошел казахстанско-турецкий инвестиционный форум, в рамках которого было подписано более 22 соглашений об инвестиционном и торгово-экономическом сотрудничестве на более чем 1,7 миллиарда долларов. Об этом сообщила нацкомпания Kazakh Invest.

https://ru.sputniknews.kz/politics/20180912/7203433/nazarbaev-pribyl-turciya.html
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