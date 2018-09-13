В третьем секторе наведут порядок

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IliasB 13 Сентября 2018 в 16:34:05
Не ясна так же ситуация с полным контролем деятельности НПО, особенно финансируемых иностранными спонсорами, что еще в большей степени настораживает власти и я вляется причиной для принятия мер по усилению контроля.
На территории Казахстана количество НПО стало стремительно увеличиваться. Согласно статистическим данным портала Infopro.kz, в РК зарегистрировано уже 22 398 НПО, из них действующих 14 349, а своевременно предоставляют отчетность всего 4 624 организации. Хотя по данным Министерства юстиции и Минфина РК отчетность сдают более 20 тысяч НПО.
Ко всему прочему сегодня государство оказывает поддержку НПО в виде грантов. Причем суммы на госсоцзаказ исчисляются миллиардами тенге. А обратная связь не особо налажена.
На сегодняшний день Министерство общественного развития РК еще не предоставило четкого плана действий по осуществлению контроля и поиска путей взаимодействия руководства с НПО.
Однако практически сразу после назначения на новую должность, в июле 2018 года, Дархан Калетаев совершил рабочую поездку в США, где прошли встречи с официальными лицами Госдепартамента, а также с руководителями Комиссии США по международной религиозной свободе, и Хельсинкской комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе. Так же министр РК встретился с председателем комитета религиозных неправительственных организаций при ООН С.Парамешанандой и Генеральным секретарем Всемирной конференции «Религии за мир» У.Вендли, которые заинтересованно отреагировали на приглашение Д.Калетаева принять участие в очередном заседании Съезда лидеров мировых и традиционных религий, обозначив свою готовность принять в нем участие в качестве модераторов отдельных секций. Проведение данного съезда запанирован на октябрь текущего года в Астане.
Конечно, с позиции государства финансирование НПО желательно постоянно поддерживать, иначе могут подключиться иные доноры. И не факт что такая помощь не обернется потом плачевным опытом соседей.
https://ca-voice.info/v-tretem-sektore-navedut-poryadok/
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