МВД Грузии о казахстанской полиции: Нужна сильная воля руководства

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danilov 13 Сентября 2018 в 16:31:13
Выступая перед представителями турецкого бизнеса, Глава государства отметил положительную динамику торгово-экономического сотрудничества между двумя государствами.
"Отношения между Казахстаном и Турцией основаны на взаимной дружбе, братстве и доверии. Турция входит в первую десятку торговых партнеров Казахстана. Товарооборот между нашими странами в 2017 году вырос на 27 процентов и составил почти 2 миллиарда долларов", - сказал Президент Казахстана.
Нурсултан Назарбаев остановился на вопросах инвестиционного сотрудничества и реализации совместных проектов в различных секторах экономики. В частности, было отмечено, что Турция инвестировала в Казахстан с момента обретения им независимости более 3 миллиардов долларов, и на сегодняшний день в стране функционирует около 2 000 предприятий с участием турецкого капитала.
Кроме того, Глава государства рассказал о результатах работы программы "Новая синергия", направленной на поддержку предпринимателей двух стран.
"В рамках данной программы запущено 23 проекта стоимостью 800 миллионов долларов, что позволило создать три тысячи рабочих мест. Вчера представители бизнеса наших стран подписали 24 контракта на сумму более 1,7 миллиарда долларов. Это является ярким примером нашего взаимного доверия и сотрудничества", - подчеркнул Президент Казахстана.
В ходе встречи Нурсултан Назарбаев акцентировал внимание на экономических преимуществах Казахстана и созданных здесь благоприятных условиях для ведения бизнеса.
"В Казахстане осуществляется комплексная работа по улучшению инвестиционного климата. В целях развития предпринимательства внесены соответствующие поправки в законодательство. В рейтинге Doing Business Всемирного банка Казахстан занимает 36-е место среди 190 стран. Наше государство является членом Инвестиционного комитета ОЭСР", - отметил Глава государства.
Нурсултан Назарбаев также рассказал о деятельности Совета иностранных инвесторов при Президенте РК, компании Kazakh Invest и различных преференциях для инвесторов.
"В Казахстане функционирует 11 специальных экономических зон и 24 индустриальные зоны. Для их участников предусмотрены налоговые и другие льготы. Приглашаю турецкие компании развивать свой бизнес в Казахстане", - сказал Президент Казахстана.
Глава государства также подробно остановился на транзитно-транспортных возможностях Казахстана.
"Казахстан активно развивает трансконтинентальные мультимодальные перевозки между Европой и Азией. Через нашу страну проходит 5 железных и 6 автомобильных дорог международного значения. Проводится большая работа по развитию транскаспийских мультимодальных перевозок. Мы модернизировали порт Актау и расширили его потенциал", - отметил Нурсултан Назарбаев.
Президент Казахстана указал на возможность участия иностранных инвесторов в процессе приватизации промышленных предприятий и реализации инновационных проектов в агропромышленном комплексе.
Кроме того, Глава государства пригласил турецких бизнесменов принять участие в работе инновационных кластеров, созданных на базе Назарбаев Университета и Парка инновационных технологий, а также рассмотреть перспективы осуществления совместных проектов в туристической отрасли.
"На базе выставки EXPO-2017 был создан Международный финансовый центр "Астана", который работает на основе лучших моделей финансовых центров Нью-Йорка, Сингапура, Лондона и Дубая. Его правовой статус закреплен Конституционным законом, рабочим языком является английский. Это - единственный в регионе центр, деятельность которого регулируется английским правом", - подчеркнул Президент Казахстана.
Говоря об основных преимуществах финансового центра, Нурсултан Назарбаев отметил наличие специальных налоговых, валютных, визовых и трудовых режимов для участников МФЦА.
В завершение Глава государства призвал бизнесменов двух стран активно принимать участие в развитии и укреплении межгосударственных связей, используя все созданные условия.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/nazarbaev-obratilsya-k-turetskim-biznesmenam-353502/
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SouthJoker 13.09.2018 в 17:41:22 # 693441
едридмадрид 13.09.2018 в 17:50:35 # 693444
да уж ( как говорится у нас русских, доверь козлу огород ))
в новости и НЕ ОДНОГО слова от МВД Грузии за наших полицейских